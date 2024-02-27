Предназначалось для ВСУ: в Британии украли военную форму и снаряжение, — Минобороны

По данным оборонного ведомства Нидерландов, украинские защитники продолжают проходить военную подготовку в Британии и для них были выделены специальные товары. Во время транспортировки их украли.

В Великобритании произошел инцидент с одеждой и снаряжением, которые были предназначены для украинских военных. Это все было украдено, о чем сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

Дело в том, что бойцы ВСУ продолжают проходить обучение на территории Великобритании и для них была выделена специальная военная одежда и оборудование. Во время перевозки товара из Нидерландов груз был похищен из гражданского грузовика. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако публично об этом объявили только 26 февраля.

"Ограбление произошло во время ночной остановки в Британии. В процессе ограбления был разрезан брезент грузового отсека грузовика. Затем он был частично опустошен", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что украинские защитники проходят военную подготовку в рамках операции Interflex и в ней также принимают участие солдаты из Нидерландов.

Местная полиция уже занялась расследованием кражи формы и снаряжения.

В украинском оборонном ведомстве никак не отреагировали на инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 23 февраля президент Владимир Зеленский показал обучение украинских пилотов на истребителях F-16, которые вскоре должны появиться в нашем небе. Сейчас пилоты Воздушных сил продолжают проходить обучение на многоцелевых самолетах на базе Скрюдструп в Дании.

26 февраля киевлян предупредили о военных учениях, которые нельзя снимать и фотографировать. Тренировки украинских защитников продлятся четыре дня. К ним будут привлечены сами военнослужащие, а также техника и вооружение.