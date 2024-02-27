Предназначалось для ВСУ: в Британии украли военную форму и снаряжение, — Минобороны

По данным оборонного ведомства Нидерландов, украинские защитники продолжают проходить военную подготовку в Британии и для них были выделены специальные товары. Во время транспортировки их украли.

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В Великобритании произошел инцидент с одеждой и снаряжением, которые были предназначены для украинских военных. Это все было украдено, о чем сообщили в Министерстве обороны Нидерландов.

Дело в том, что бойцы ВСУ продолжают проходить обучение на территории Великобритании и для них была выделена специальная военная одежда и оборудование. Во время перевозки товара из Нидерландов груз был похищен из гражданского грузовика. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако публично об этом объявили только 26 февраля.

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"Ограбление произошло во время ночной остановки в Британии. В процессе ограбления был разрезан брезент грузового отсека грузовика. Затем он был частично опустошен", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что украинские защитники проходят военную подготовку в рамках операции Interflex и в ней также принимают участие солдаты из Нидерландов.

Местная полиция уже занялась расследованием кражи формы и снаряжения.

В украинском оборонном ведомстве никак не отреагировали на инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 23 февраля президент Владимир Зеленский показал обучение украинских пилотов на истребителях F-16, которые вскоре должны появиться в нашем небе. Сейчас пилоты Воздушных сил продолжают проходить обучение на многоцелевых самолетах на базе Скрюдструп в Дании.

26 февраля киевлян предупредили о военных учениях, которые нельзя снимать и фотографировать. Тренировки украинских защитников продлятся четыре дня. К ним будут привлечены сами военнослужащие, а также техника и вооружение.