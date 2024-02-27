Призначалося для ЗСУ: у Британії вкрали військову форму та спорядження, — Міноборони
За даними оборонного відомства Нідерландів, українські захисники продовжують проходити військову підготовку у Британії та для них було виділено спеціальні товари. Під час транспортування їх вкрали.
У Великій Британії стався інцидент з одягом і спорядженням, які були призначені для українських військових. Це все було вкрадено, про що повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів.
Справа в тому, що бійці ЗСУ продовжують проходити навчання на території Великої Британії, і для них було виділено спеціальний військовий одяг та обладнання. Під час перевезення товару з Нідерландів вантаж було викрадено з цивільної вантажівки. Інцидент стався ще минулого тижня, проте публічно про це оголосили тільки 26 лютого.Важливо
"Пограбування сталося під час нічної зупинки в Британії. У процесі пограбування було розрізано брезент вантажного відсіку вантажівки. Потім він був частково спустошений", — йдеться в повідомленні.
Окремо зазначено, що українські захисники проходять військову пiдготовку у межах операції Interflex і в ній також беруть участь солдати з Нідерландів.
Місцева поліція вже зайнялася розслідуванням крадіжки форми і спорядження.
В українському оборонному відомстві ніяк не відреагували на інцидент на момент публікації матеріалу.
Нагадаємо, 23 лютого президент Володимир Зеленський показав навчання українських пілотів на винищувачах F-16, які незабаром мають з'явитися в нашому небі. Наразі пілоти Повітряних сил продовжують проходити навчання на багатоцільових літаках на базі Скрюдструп у Данії.
26 лютого киян попередили про військові навчання, які не можна знімати і фотографувати. Тренування українських захисників триватимуть чотири дні. До них будуть залучені самі військовослужбовці, а також техніка та озброєння.