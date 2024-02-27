"Имеют особые характеристики": в ВСУ предупредили об обстрелах "Ониксами" (видео)

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что эти ракеты могут сбивать только "особые комплексы ПВО". Она предположила, что "Ониксы" будут применять в комбинации с другими ракетами.

Украинские партизаны выяснили, что ВС РФ перебрасывают в Крым комплексы "Бастион-П", которые запускают сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты "Оникс". Подробнее о том, какую это угрозу представляет для Украины, в эфире телемарафона 27 февраля рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Главное, что нам известно, где они. А то, что россияне будут их применять — это очевидно", — заявила она.

Военная объяснила, что ракеты "Оникс" — одно из средств давления, которому "очень сложно противодействовать".

"Ракеты типа "Оникс" имеют особые характеристики. Это противокорабельные ракеты, которые идут на очень низкой высоте — сложные для обнаружения, и противодействовать им могут только особые комплексы ПВО", — объяснила Гуменюк.

В Силах обороны Юга прогнозируют, что ВС РФ не будут бить массово только ракетами "Оникс", а будут применять их в комбинации с другим оружием.

"Очевидно, что и ракеты враг к ним экономит, потому что есть информация, что в свое время "бавовна" пришла на место хранения подобных ракет. Соответственно, враг может применять такие ракеты в комбинации с другими средствами поражения. В частности, мы наблюдаем в последнее время, что активизировалось использование баллистических ракет и других ракет, которые очень сложно сбивать", — отметила пресс-секретарь.

Комментарий Натальи Гуменюк (о ракетах "Оникс" — с 7:21)

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что украинские беспилотники "Сыч" переделали из разведывательных на ударные. Они уже уничтожили технику и вооружение ВС РФ на более 100 миллионов долларов.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о нетипичной атаке российских Shahed. Она подтвердила, что маршрут одного из дронов пролегал через воздушное пространство Молдовы.