"Выполнить свои обещания": Нидерланды выделяют 100 млн евро на снаряды Украине

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что Нидерланды заключают соглашение о безопасности с Украиной для оказания ей поддержки по крайней мере в течение следующих 10 лет.

Нидерланды выделяют 100 млн евро на инициативу Чехии по скорейшему предоставлению сотен тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Об этом 26 февраля заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Вопрос о дальнейшей военной поддержке Украины был рассмотрен на встрече глав государств и правительств в Париже. Рютте отметил, что спустя два года после полномасштабного вторжения России украинские войска продолжают мужественно оборонять рубежи, но захватчики оказывают все большее давление.

По словам политика, партнерам Украины важно выполнить свои обещания относительно военной помощи.

"Прежде всего, важно, чтобы мы выполнили то, что обещали. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке сотен тысяч артиллерийских снарядов на Украину", — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что глава Кремля Владимир Путин готовится к длительной войне, поэтому западные лидеры должны постоянно показывать свою непоколебимость, и что время не стороне Москвы.

"Нидерланды заключают соглашение о безопасности с Украиной, чтобы продолжать оказывать ей поддержку по крайней мере в течение следующих 10 лет. Чтобы гарантировать будущую безопасность Украины и Нидерландов", — подытожил премьер-министр.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 февраля заявил, что экспорт всех боеприпасов из Европы в другие страны необходимо приостановить. Глава украинского МИД убежден, что буквально каждый патрон, произведенный на территории ЕС должен служить обороне Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля во время пресс-конференции заявил, что Украина получила меньше половины снарядов, которые обещал ЕС. По его словам, Украина получила только 30% от уже обещанного миллиона боеприпасов из ЕС.