"Страстная дискуссия": Дуда прокомментировал возможную отправку войск НАТО в Украину

По словам польского президента, вопрос дальнейшей помощи Украине стоял крайне остро на заседании лидеров Альянса и ЕС. Страны сами будут принимать решение о том, как поддерживать Киев в противостоянии с РФ.

Учитывая историю, было бы лучше, если бы Российской Федерации и вовсе никогда не существовало. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Францию, передает Polskie Radio.

По его словам, сейчас Европа должна сделать ставку на НАТО, собственную оборону и европейскую солидарность. Связано это с угрозами, которые нависают со стороны России.

"С точки зрения Польши и учитывая нашу историю, было бы лучше, если бы России не существовало. Концепция президента (Франции, — ред.) Эммануэля Макрона о включении европейской части НАТО под ядерный зонтик — это очень важный голос в текущей дискуссии, который мы в Польше принимаем абсолютно положительно", — заявил Анджей Дуда.

Отдельная тема, которую затронул польский глава государства, касалась отправки войск на территорию Украины для помощи в борьбе с российскими оккупантами. 28 стран, которые также присутствовали на встрече лидеров ЕС и НАТО, обсудили дальнейшую поддержку Киева. Произошло это по инициативе Эммануэля Макрона.

Анджей Дуда в комментарии журналистам поделился, что один из вопросов вызвал большую дискуссию.

"Самая страстная дискуссия развернулась вокруг вопроса об отправке войск в Украину, и здесь тоже не было абсолютно никакого согласия", — делится президент Польши.

Никто не выявил особого энтузиазма касаемо этой идеи. Что касается другой помощи, которая затрагивает поставки оружия, то политик не захотел раскрывать итоги встречи. Отдельные страны сами будут решать, какую помощь они собираются оказать Украине.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что В НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, просьба президента Украины Владимира Зеленского об усилении поддержки Киева была услышана, однако консенсуса по отправке войск НАТО пока нет.