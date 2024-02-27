Поведение украинцев в тылу может привести к российской оккупации, — Дикий

Ветеран АТО Евгений Дикий уверен, что у Украины еще есть время опомниться и переломить ход войны в свою пользу, сделать "победу пусть не быстрой, но неизбежной".

Бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий уверен, что поведение гражданской власти и "простых граждан" может привести к российской оккупации, поэтому призывает переломить ход войны, пока не поздно. Об этом он пишет на сайте Liga.net.

Дикий отмечает, что после мартовских "выборов" РФ может снова объявить массовую мобилизацию и в Украине уже в конце лета может появиться полмиллиона новых российских оккупантов. В то же время он подчеркнул, что Украина до сих пор имеет шанс в этом году переломить ход войны в свою пользу.

"К тому времени мы могли бы уже настолько изменить ход войны, что даже указанное пополнение орду не спасло бы — но для этого у нас такое же полумиллионное пополнение должно появиться раньше их", — уверен ветеран.

Экс-командир отметил, что пополнение ВСУ должно было бы уже формироваться, но вместо него под руководством "российской агентуры" формируется тотальное сопротивление мобилизации, а гражданская власть в самом широком смысле никак не влияет на решение этого вопроса.

"Гражданская власть демонстрирует инфантильность, популизм и импотентность, несовместимые с выживанием страны в большой войне", — отмечает Дикий.

Ветеран отмечает, что ВСУ выкладываются по максимуму, а в тылу продолжают укладывать тротуары плиткой, благоустраивать парки, строить стеклянный мостик на Оболони и даже говорить о метро на Троещину. В качестве примера он с возмущением приводит цифру расходов на оборону в столичном бюджете — 1%.

По его словам, похоже, делается ошибочный выбор относительно главного вопроса — мобилизации людей, и второго по значению вопроса — мобилизации экономики и финансов.

"Нам понадобилось разбиться о "линию Суровикина", чтобы на десятом году войны понять важность фортификации. Якобы начали окапываться, но поскольку копают гражданские строительные компании, делают они это только там, где пока совсем спокойно, а не там, где хотя бы иногда "прилетает", — рассказывает Дикий.

И добавляет, что на "нуле" военные вынуждены самостоятельно окапываться с помощью лопат одновременно с отражением вражеских атак, а заранее подготовленные вторая и третья линии обороны ждут наших защитников только очень далеко за реальной линией фронта.

"Впрочем, не факт, что и в глубоком тылу наши "линии Суровикина" станут реальностью, а не повторят судьбу печально известной "стены Яценюка". Ведь их строят не просто гражданские компании за гражданские бюджеты — их строят по законам мирного времени, через тендеры на "Прозорро", со всеми задержками и бюрократическими процедурами, которые из этого вытекают, со срывами сроков, многократными переносами конкурсов и т.д.", — подчеркивает ветеран.

Однако Дикий уверен, что у Украины еще есть время опомниться и переломить ход войны в свою пользу, сделать "победу пусть не быстрой, но неизбежной".

"Украинский тыл стоит перед выбором: или радикально изменить свое отношение к войне, ментально вернуться в первый год войны, обеспечить армии большое пополнение людьми, а экономику мобилизовать на военные задачи. Или же признать, что мы готовы проиграть войну, то есть готовы к российской оккупации", — подчеркивает Дикий.

Однако, пишет ветеран, Вооруженные силы сами по себе вряд ли смогут и дальше, как в первый год войны, творить чудеса собственными сверхусилиями. Поэтому пока ничего непоправимого еще не произошло, а вражеская армия в далеко не лучшем состоянии, "опомниться еще не поздно", добавляет он.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что в выходе ВСУ из Авдеевки нет "ничего катастрофического", о чем заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, не надо делать "трагических выводов". Он заверил, что Авдеевка далась российским войскам "очень дорого".