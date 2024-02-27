"Нечем порадовать царя": оккупанты нагнетают ситуацию вокруг Крынок, — ОК "Юг"

По словам руководителя Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, нагнетание ситуации в Херсонской области и плацдарма на левом берегу очень выгодно.именно врагу.

Российские войска создают напряженность вокруг событий в Крынках Херсонской области, что связано с предстоящими выборами президента в Российской Федерации. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, нагнетание ситуации вокруг Крынок сейчас чрезвычайно выгодно именно врагу.

"У них был фальстарт с бравурным заявлением, что все уже побеждено и все обязательные достижения до квазивыборов уже выполнены. На самом деле победы не произошло, и им нечем порадовать царя", — отметила Гуменюк.

Она также подчеркнула, что важно полагаться на официальные источники информации.

"За прошедшие сутки они смогли только на 2 штурма, это говорит о том, что у них есть сложности морально-психологического характера, чтобы мотивировать людей идти в эти мясные штурмы. Они продолжают действовать без применения бронетехники, и это нервирует личный состав тех штурмовых групп", — сказала Гуменюк.

Напомним, 21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с российским президентом Владимир Путиным заявил о якобы захвате Крынок в Херсонской области и зачистке населенного пункта от украинских военных.

23 февраля представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные продолжают постепенно расширять свой плацдарм в этом районе.