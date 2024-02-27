Новый взгляд на высокоточное оружие: в чем особенность израильского миномета Iron Sting

По точности поражения целей миномет сопоставим с высокоточным оружие воздушного базирования. Однако Iron Sting является более простым в применении и относительно дешевым вооружением.

За четыре месяца войны Израиля против боевиков ХАМАС в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала ряд новых технологий и платформ. Среди них — высокоточный миномет Iron Sting, который впервые представленный в 2021 году, но не применялся в бою до недавнего времени. О новом взгляде на оружие рассказали обозреватели Breaking Defense в эксклюзивном материале от 26 февраля.

Авторы публикации побывали на военной базе в центральной части Израиля, где получили редкую возможность ближе ознакомиться с Iron Sting. В ходе визита они встретились с подполковником Лироном Коэном, который участвовал в разработке миномета в Управлении оборонных исследований и разработок Министерства обороны.

Коэн отметил, что фактически миномет Iron Sting является уникальном в своем роде оружием в мире. По его словам, оружие имеет такой уровень точности, который обычно присущ ракетам воздушного базирования, но при этом им обладает миномет, которым может научиться управлять каждый солдат.

Это означает, что Iron Sting можно использовать против конкретных целей в сложной обстановке, с которой ЦАХАЛ сталкивается в Газе — это в свою очередь позволяет избежать необходимости нанесения воздушного удара.

Дело в том, пояснил Коэн, что в оперативном плане высокоточный миномет заменяет концепцию минометов как статичного оружия. С одной стороны для нейтрализации целей вместо нескольких минометов можно применить один Iron String, с другой — он дешевле в оснащении и развертывании, чем оружие воздушного базирования.

Пусковая установка может быть установлена на транспортном средстве, таком как M113 или Humvee. Внутреннее оборудование, отметили эксперты, предельно понятно и интуитивно, даже с учетом установленной системы наведения с GPS и лазерным искателем.

Боеприпас к Iron String

Экспертами также была отмечена вариативность поражения целей. Так после выстрела оператор может выбрать вариант взрыва снаряда с помощью датчика приближения, то есть в воздухе прямо над целью. В другом варианте снаряд может пробить цель и затем взорваться.

У миномета есть защита от поражения: если компьютер анализирует его траекторию и необходимо отменить поражение цели, боеприпас нейтрализуется и приземляется как неразорвавшийся, что исключает случайный ущерб людям и имуществу.

В заключение обозреватели пишут, что на данный момент неизвестно, сколько таких систем состоят на вооружении ЦАХАЛ, но израильские военные всегда просят больше таких минометов, отмечая их эффективность.

Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС используют в войне с Израилем оружие из КНДР, при этом Пхеньян отрицает поставки оружия палестинцам. В частности, террористы применяют реактивный гранатомет F-7, произведенный в Северной Корее.