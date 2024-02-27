"Прямое попадание": ВСУ двумя выстрелами уничтожили российскую гаубицу Д-20 (видео)

Командование 3-й отдельной штурмовой бригады отметило, что на передовой состоялась артиллерийская дуэль, по итогам которой россияне вновь понесли потери.

Российские оккупанты на поле боя пытаются проявлять свою активность, однако вместо успехов получают очередные колоссальные потери. В этот раз бойцам Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) удалось уничтожить российскую гаубицу, о чем они сообщили в Telegram-канале 27 февраля.

На опубликованных кадрах можно увидеть артиллерийскую дуэль. Российские оккупанты решили развернуть огневую позицию, однако она была своевременно обнаружена украинскими защитниками.

"Прямое попадание во вражескую гаубицу! Два прицельных попадания, и пушка-гаубица Д-20 противника была успешно ликвидирована", — говорится в сообщении.

Ролик был снят при помощи дрона. Можно увидеть, что бойцы противника стояли рядом с гаубицей и не подозревали, что за ними в этот момент ведется активное наблюдение. Спустя мгновение прозвучал первый выстрел, а потом практически сразу и второй, который стал фатальным для россиян.

В результате победу в этой дуэли получили бойцы "Команди Пострiл" с 1-го САДн 3-й ОШБр.

К слову, 27 февраля украинским защитникам также удалось уничтожить еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34, о чем сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук. По его словам, пилотам оккупационных войск необходимо перед каждым вылетом встречаться с родными, поскольку никто не знает, "повезет или нет на этот раз". За февраль противник потерял колоссальное количество боевой авиации.

Напомним, 18 февраля сообщалось, что ВСУ уничтожили редкий российский зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С", который поступил на вооружение оккупантов незадолго до начала войны. Он может поражать цели в радиусе до 6-6,5 км.