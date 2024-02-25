Три российские БМП и 30 оккупантов за 15 минут: бойцы ВСУ рассказали о боях в Авдеевке

Сами оккупанты позже признали, что их штурмовые отряды попали в ловушку под плотный огонь украинских защитников, понеся в итоге большие потери.

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Бойцы 3-й штурмовой бригады Сил специальных операций полка "Азов" рассказали о боестолкновении с подразделениями ВС РФ в районе позиции "Ракета" в Авдеевке. Украинским защитникам в одном из боевых эпизодов удалось отбить штурм противника, который за 15 минут потерял три БМП-2 и 30 человек личного состава. Кадры были опубликованы в Telegram-канал украинского подразделения (видео 18+).

В комментарии к видео сказано, что во время захода в город, военнослужащим бригады удалось зачистить и выровнять позиции в единую линию обороны. После того как бойцы 2-й и 3-й рот 2-го штурмового батальона заняли "Ракету" противник начал ее атаковать.

Россияне на боевых машинах пехоты доставляли штурмовиков на участок прорыва, но в итоге попали под плотный огонь защитников, которые уступали врагу по численности солдат.

"Одна за другой БМП доставляли вражеский десант вплотную к "Ракете". Но моментальная реакция бойцов, открытие плотного огня из пулеметов, стрелкового оружия, РПГ, и пехота противника начала сыпаться", — говорится в комментарии.

Несмотря на превосходство в живой силе противник был разгромлен, причем последствия боя и огромные потери личного состава и техники подтвердили и сами оккупанты. На кадрах один из российских солдат признался, что бойцам украинского батальона удалось заманить оккупантов в ловушку.

Судя по опубликованным кадрам, после выполнения боевых задач бойцам удалось выйти живыми из Авдеевки.

"Сверхмощная стайная работа с участием штурмовых групп "Волчья стая", "Десептиконы" и "NC13", — подытожили украинские бойцы.

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Ранее пресс-офицер 3-й штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о том, что предпринимает противник после того, как занял Авдеевку. По его словам, войска РФ пытаются заходить малыми группами на позиции ВСУ с целью найти слабые места в обороне.