Три російські БМП і 30 окупантів за 15 хвилин: бійці ЗСУ розповіли про бої в Авдіївці

Самі окупанти пізніше визнали, що їхні штурмові загони потрапили в пастку під щільний вогонь українських захисників, зазнавши в результаті великих втрат.

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Бійці 3-ї штурмової бригади Сил спеціальних операцій полку "Азов" розповіли про бойове зіткнення з підрозділами ЗС РФ у районі позиції "Ракета" в Авдіївці. Українським захисникам в одному з бойових епізодів вдалося відбити штурм противника, який за 15 хвилин втратив три БМП-2 і 30 осіб особового складу. Кадри були опубліковані в Telegram-канал українського підрозділу (відео 18+).

У коментарі до відео сказано, що під час заходу в місто, військовослужбовцям бригади вдалося зачистити і вирівняти позиції в єдину лінію оборони. Після того, як бійці 2-ї та 3-ї рот 2-го штурмового батальйону зайняли "Ракету", противник почав її атакувати.

Росіяни на бойових машинах піхоти доставляли штурмовиків на ділянку прориву, але зрештою потрапили під щільний вогонь захисників, які поступалися ворогові чисельністю солдатів.

"Одна за одною БМП доставляли ворожий десант впритул до "Ракети". Але моментальна реакція бійців, відкриття щільного вогню з кулеметів, стрілецької зброї, РПГ, і піхота противника почала сипатися", — йдеться в коментарі.

Попри перевагу в живій силі, противника було розгромлено, причому наслідки бою і величезні втрати особового складу і техніки підтвердили й самі окупанти. На кадрах один із російських солдатів зізнався, що бійцям українського батальйону вдалося заманити окупантів у пастку.

Судячи з опублікованих кадрів, після виконання бойових завдань бійцям вдалося вийти живими з Авдіївки.

"Надпотужна зграйна робота за участю штурмових груп "Вовча зграя", "Десептикони" і "NC13", — підсумували українські бійці.

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Раніше пресофіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін розповів про те, що робить противник після того, як зайняв Авдіївку. За його словами, війська РФ намагаються заходити малими групами на позиції ЗСУ з метою знайти слабкі місця в обороні.