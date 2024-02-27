Оккупанты переименовали украинские захваченные катера "Аккерман" и "Вышгород"

Российские войска захватили Гюрзы-М в 2022 году в Бердянске и Мариуполе. Катера перевооружили и ввели в строй Черноморского флота.

Россия захватила украинские малые бронированно-артиллерийские катера (МБАК) в Мариуполе и Бердянске в 2022 году. Сейчас они ввели в строй Черноморского флота "Аккерман" и "Вышгород" под новыми названиями. Об этом сообщает "Мілітарний" со ссылкой на росСМИ.

Бронекатера проекта 58155 ввели в состав российского Черноморского флота: "Аккерман" стал "Разбойником", а "Вышгород" — "Наездником". Известно, что украинские МБАКи оккупанты захватили в 2022 году во время оккупации Бердянска и Мариуполя. Они достались врагу невредимыми. Из украинских портов их отправили в Новороссийск, где их исследовали российские специалисты.

Враг перевооружил катера. Вместо дистанционно управляемых боевых модулей КАУ-30М они установили старые 25-мм корабельные установки 2М-3М. Украинский боевой модуль имел 30-мм автоматическую пушку 3ТМ-1, 30-мм автоматический гранатомет КБА-117, пулемет КТ-7,62 и РК "Барьер". Кроме этого они оборудованы тепловизионной камерой для обнаружения целей в радиусе 10 км. Скорее всего, оккупанты не могут обслуживать узлы украинских разработок.

"Разбойник" в составе флота российской империи

Отмечается, что "Разбойник" назван в честь парусно-винтового клипера времен российской империи. "Разбойник" участвовал в русско-японской войне, в которой империя проиграла. С клипера сначала забрали артустановки для использования на суше, а затем потопили.

Напомним, 28 декабря в РФ показали перевооруженные захваченные украинские бронекатера МБАК.

1 июня ВМС Украины получили катер "Буча" проекта "Гюрза-М" для операций на воде.