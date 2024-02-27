Посол Литвы в Швеции пригрозил "нейтрализовать" Калининград в случае российских угроз для НАТО

Бывший министр иностранных дел Литовской Республики назвал Балтийское море внутренним морем НАТО, поскольку Швеция вступила в альянс.

Если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь. Об этом сообщил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, бывший министр иностранных дел Литовской Республики, в сервисе микроблогов Х.

Он назвал Балтийское море внутренним морем НАТО. Это произошло после того, как Швеция вступила в альянс.

"Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью", — заявил дипломат.

Вступление Швеции в НАТО

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия присоединилась к Альянсу 4 апреля 2023 года, но вступление скандинавского государства блокировала Турция и Венгрия. 23 января турецкий парламент ратифицировал вступление Швеции в НАТО. Из 346 парламентариев 287 проголосовали положительно. Последней преградой была Венгрия, которая заявляла, что Швеции "не хватает уважения" к ней.

Парламент Турции 23 января одобрил заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Из 346 парламентариев 287 проголосовали за членство Швеции в НАТО. Против выступили 55 человек, остальные — воздержались. Голосованию предшествовали примерно четырехчасовые дебаты.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 января заявил, что страна поддержит вступление Швеции в НАТО. Он призвал парламент ратифицировать заявление Швеции на вступление в альянс.

Напомним, 24 февраля польский министр заявил, если США не помогут Украине, союзники будут создавать программы ядерного оружия. Радослав Сикорский считает, что Вашингтон разочарует союзников, если не сможет помочь Украине. Несмотря на все, члены ЕС точно смогут передать украинской стороне миллион снарядов.