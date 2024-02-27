Кремль предупредил о конфликте с НАТО, если войска альянса будут сражаться в Украине

По словам спикера Кремля, некоторые страны-участницы Альянса "сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей" такого столкновения. В то же время позиция президента Эмманюэля Макрона Москве известна.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля сказал о возможности отправки в Украину войск НАТО. Комментируя слова французского лидера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой вооруженный конфликт между Российской Федерацией и блоком НАТО станет неизбежным, если военные Альянса появятся на территории Украины.

"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем", — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риски эскалации и вероятность прямого конфликта между НАТО и РФ в случае отправки западных войск на Украину", — сказал Песков.

По словам спикера Кремля, сам факт обсуждения возможности отправки в Украину контингента Североатлантического Альянса является неким новым элементом, поскольку остальные тезисы Макрона, так или иначе уже были озвучены.

"Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения… Мы обратили внимание на то, что вот тема направления военных на Украину действительно обсуждалась", — заявил пресс-секретарь.

В то же время, отметил Песков, другие страны-участницы Альянса "сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия", так как вооруженное столкновение с Москвой не в их интересах.

Напомним, 26 февраля в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялось конференция в поддержку Украины. Как заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в ходе "боевого совещания" обсуждался вариант отправки армейских подразделений стран НАТО в Украину на основе двусторонних соглашений, заключенных между украинскими и европейскими чиновниками.