Могут уничтожить: РФ три дня не отправляет самолеты А-50 близко к Украине, — Игнат (видео)

Спикер Воздушных сил заявил, что ДРЛО А-50 собирал очень важную информацию для ВС РФ. Так, самолет с радаром может "видеть" на глубину до 600 километров.

После того, как ВСУ сбили два самолета А-50 российские оккупанты уже третьи сутки не отправляют такие самолеты близко к границе с Украиной. Об этом "24 каналу" рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат 27 февраля.

По его словам, пока неизвестно, сколько таких самолетов есть у России. Однако, скорее всего, всех их можно пересчитать по пальцам одной руки.

"Точной информацией не владею. Поэтому враг после сбития двух самолетов А-50 уже третьи сутки не использует эти самолеты близко к территории Украины по крайней мере. Это Ростовская область и Азовское море. Именно там часто летал А-50 в сопровождении Ил-22", – заявил он.

Игнат также отметил, что ДРЛО А-50 собирал очень важную информацию для ВС РФ. Так, самолет с радаром может "видеть" на глубину до 600 километров.

"То есть он может обнаруживать самолеты, вертолеты, другие воздушные цели на территории нашего государства, а также фиксировать радиолокационные излучения наших станций. Поэтому эта информация, которую он собирал, очень важна для врага, для планирования и корректировки дальнейших атак", — отметил Игнат.

По его словам, в России понимают, что А-50 могут быть сбиты, если приблизятся к украинской границе.

Юрий Игнат об уничтожении А-50 РФ (смотреть с 5 минуты)

Напомним, ранее Игнат говорил, россияне стали меньше использовать самолеты тактической авиации. Он отметил, прежде всего это — результат больших потерь врага. Он напомнил, что один из самолетов А-50 был поврежден ранее, а недавно уничтожены еще два самолета такого типа.

Отметим, уничтожение самолета А-50 подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. В ГУР рассказали, что это — результат совместной операции разведки и военного командования.