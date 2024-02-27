Напряжение и усталость вырастут: в разведке Британии прокомментировали потерю самолета А-50

По словам аналитиков, противник не в состоянии защитить собственные воздушные средства, что ставит под сомнение эффективность российских авиационных планировщиков.

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Россия в последние недели несет колоссальные потери в авиации. Накануне был уничтожен уже второй за этот год самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. В отчете разведки Министерства Великобритании от 27 февраля рассказали о последствиях для противника.

По данным аналитиков, 23 февраля самолет противника вероятнее всего был уничтожен ракетой класса "земля-воздух". В этот момент авиация находилась к югу от Азовского моря на территории Российской Федерации, возле Краснодара.

В Британии не отбрасывают сценарий, при котором якобы противник случайно ликвидировал собственный самолет самостоятельно, пытаясь защитить его от вероятной атаки.

Примечательно, что это второй уничтоженный А-50 за два месяца — 14 января 2024 года Украине удалось перехватить самолет над Азовским морем, после чего тот упал. Россия начала использовать этот вид авиации в этом районе лишь в ноябре прошлого года, а уже потеряла два из них.

"Это вынудило российских руководителей рассмотреть возможность использования самолетов в более безопасных районах. Этот крайний украинский успех продемонстрировал неспособность России защитить дорогостоящие воздушные средства. Это ставит под сомнение эффективность российских авиационных планировщиков", — говорится в сообщении.

Всего у противника осталось 7 исправных самолетов ДРЛО А-50, поэтому с большой вероятностью Россия покроет эту потерю в районе Азовского моря. В то же время, сама ситуация может привести к еще большому напряжению и боевой усталости тех сил, которые у оккупантов остались.

"Вполне вероятно, что российские ВВС вновь рассмотрят возможность выбора другого места базирования, однако Украина демонстрирует способность к быстрой адаптации и продолжает представлять (России, — ред.) угрозу", — подытожили британские аналитики.

В британской разведке рассказали, какими будут последствия для РФ после потери самолета А-50 Фото: Минобороны Великобритании

ВСУ сбили второй российский самолет А-50: что известно

Напомним, 23 февраля в Краснодарском крае РФ упал самолет А-50, который удалось уничтожить бойцам ВСУ. В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МОУ) рассказали, что это результат совместной операции разведки и военного командования.

Также 24 февраля потерю российского самолета прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил партнеров за поддержку, ведь именно благодаря им у украинских защитников есть возможность уменьшать боевой потенциал противника. О дополнительных деталях операции он умолчал.

25 февраля разведка опубликовала радиоперехват с ликвидированного Украиной самолета РДЛО А-50. Оказалось, что в последний полет самолет-разведчик отправился с аэродрома "Ахтубинск" 23 февраля 2024 года в 15:50. Направление — район Приморско-Ахтарска и Зернограда.

27 февраля сообщалось, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о тактике авиации РФ после потери самолета А-50. По его словам, россияне пока опасаются работать в воздушном пространстве над Украиной, поскольку в феврале вражеская авиация понесла большие потери.