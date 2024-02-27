Напруга і втома зростуть: у розвідці Британії прокоментували втрату літака А-50

За словами аналітиків, противник не в змозі захистити власні повітряні засоби, що ставить під сумнів ефективність російських авіаційних планувальників.

Related video

Росія останніми тижнями зазнає колосальних втрат в авіації. Напередодні було знищено вже другий за цей рік літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50. У звіті розвідки Міністерства Великої Британії від 27 лютого розповіли про наслідки для противника.

За даними аналітиків, 23 лютого літак противника найімовірніше знищили ракетою класу "земля-повітря". У цей момент авіація перебувала на південь від Азовського моря на території Російської Федерації, біля Краснодара.

У Британії не відкидають сценарій, за якого нібито противник випадково ліквідував власний літак самостійно, намагаючись захистити його від імовірної атаки.

Примітно, що це другий знищений А-50 за два місяці — 14 січня 2024 року Україні вдалося перехопити літак над Азовським морем, після чого той упав. Росія почала використовувати цей вид авіації в цьому районі лише в листопаді минулого року, а вже втратила два з них.

"Це змусило російських керівників розглянути можливість використання літаків у більш безпечних районах. Цей крайній український успіх продемонстрував нездатність Росії захистити дорогі повітряні засоби. Це ставить під сумнів ефективність російських авіаційних планувальників", — йдеться в повідомленні.

Загалом у противника залишилося 7 справних літаків ДРЛВ А-50, тож з великою ймовірністю Росія покриє цю втрату в районі Азовського моря. Водночас, сама ситуація може призвести до ще більшого напруження та бойової втоми тих сил, які в окупантів залишилися.

"Цілком імовірно, що російські ВПС знову розглянуть можливість вибору іншого місця базування, проте Україна демонструє здатність до швидкої адаптації і продовжує становити (Росії, — ред.) загрозу", — підсумували британські аналітики.

У британській розвідці розповіли, якими будуть наслідки для РФ після втрати літака А-50 Фото: Міноборони Великобританії

ЗСУ збили другий російський літак А-50: що відомо

Нагадаємо, 23 лютого в Краснодарському краї РФ впав літак А-50, який вдалося знищити бійцям ЗСУ. У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МОУ) розповіли, що це результат спільної операції розвідки і військового командування.

Також 24 лютого втрату російського літака прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він подякував партнерам за підтримку, адже саме завдяки їм українські захисники мають змогу зменшувати бойовий потенціал противника. Про додаткові деталі операції він промовчав.

25 лютого розвідка опублікувала радіоперехоплення з ліквідованого Україною літака РДЛВ А-50. Виявилося, що в останній політ літак-розвідник вирушив з аеродрому "Ахтубинськ" 23 лютого 2024 року о 15:50. Напрямок — район Приморсько-Ахтарська та Зернограда.

27 лютого повідомлялося, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про тактику авіації РФ після втрати літака А-50. За його словами, росіяни поки побоюються працювати в повітряному просторі над Україною, оскільки в лютому ворожа авіація зазнала великих втрат.