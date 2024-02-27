Французские войска в Украине: солдаты могут выполнять небоевые задачи, — глава МИД

Министр Стефан Сежурн сказал, что необходимо рассматривать новые действия по поддержке Украины. Некоторые из них могут потребовать присутствия французских военных.

Если французские войска окажутся в Украине, то они будут выполнять небоевые задачи. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн, пишет Reuters.

По его словам, необходимо рассматривать новые действия по поддержке Украины.

"Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на территории Украины", — сказал министр.

Сежурн также отметил, что некоторые действия могут потребовать присутствия французских военных на территории Украины, однако "не переступая порога" боевых действий.

"Ничего исключать нельзя. Это была и остается позиция сегодня президента республики", — сказал глава французской дипломатии.

Войска НАТО в Украине: что известно

Напомним, что в Североатлантическом Альянсе допускают возможность отправки войск в Украину. Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины.

"Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать", — сказал Макрон.

Он сказал, что два года назад многие лидеры европейских стран говорили, что не станут поставлять Украине танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия, однако их позиция изменилась. Макрон отметил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского об усилении поддержки была услышана.

Издание отметило, что неназванные французские заявили, что идея Макрона заключалась в том, чтобы разжечь дебаты по этому вопросу, но конкретных планов в этом направлении нет.

Войска НАТО в Украине: реакция РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой вооруженный конфликт между Российской Федерацией и блоком НАТО станет неизбежным, если военные Альянса появятся на территории Украины.

"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем", — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риски эскалации и вероятность прямого конфликта между НАТО и РФ в случае отправки западных войск на Украину", — сказал Песков.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не планирует посылать своих военных в Украину. Он сказал, что союзники Альянса оказывают Украине "беспрецедентную поддержку", однако не имеют "никаких планов" по размещению своих войск на украинских территориях.