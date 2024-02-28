Уничтожение российских Су-34/35: появились новые спутниковые снимки (фото)

По словам OSINT-аналитика, ранее российские военные блогеры отрицали потерю некоторых самолетов, однако свежие спутниковые кадры доказывают обратное.

В сети появились новые спутниковые снимки с мест крушения российских самолетов Су-34/35. Об этом сообщил OSINT-аналитик с ником "Dnipro | OSINT з Гарбузом" в Telegram.

"Мы с появлением хороших спутниковых снимков сразу же проверили заявленные Олещуком места падения российской авиации, он публиковал локацию с помощью системы Cospas-Sarsat, в то же время Fighterbomber (российский летчик Илья Туманов — ред.) отрицал работу этой системы", — говорится в публикации.

Как отмечает аналитик, на более ранних спутниковых снимках показано место падения Су-34/35, сбитого 17 февраля, с дальнейшим возгоранием окрестностей. На новом снимке можно заметить такое же сгоревшее поле после падения Су-34. При этом российские военные блогеры отрицали уничтожение Су-34.

Еще один снимок показывает место крушения Су-34, который был сбит 19 февраля. На свежем снимке видно обгоревший участок поля на месте падения обломков российского самолета.

Кроме того, автор поста показал вероятную локацию сбитого Су-34/35 в районе границы.

"Таким образом мы снова доказали ложь военкоров и повысили доверие Олещуку, ведь его метки не ошибались", — отметил аналитик.

Напомним, 27 февраля Николай Олещук заявил, что Вооруженные силы Украины второй раз за день сбили российский истребитель Су-34. По его словам, при таких потерях авиации россияне должны были бы задуматься и по крайней мере на время "прекратить "авиационные мясные штурмы".

Ранее, с 17 по 21 февраля, украинским военным удалось сбить семь российских истребителей и бомбардировщиков Су-35 и Су-34, которые оккупанты используют для ударов по Украине. По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згуреца, Украина начала реализовывать концепцию "Зоны запрета доступа".