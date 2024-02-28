"Это затруднительное положение": в Великобритании спрогнозировали, когда ВСУ начнут контрнаступление

Главнокомандующий ВС Великобритании Энтони Радакин заявил, что Силам обороны не хватает боеприпасов из-за пробелов в военной помощи. По его словам, инициатива на фронте не будет за Украиной еще несколько месяцев.

Глава штаба обороны Великобритании Энтони Радакин озвучил сроки, в которые Украина сможет начать новое контрнаступление. Об этом известно из материала The Guardian от 27 февраля.

Главнокомандующий британских Вооруженных сил предположил, что в течение нескольких месяцев ВСУ не будут удерживать инициативу на фронте, а дефицит боеприпасов будет оставаться актуальной проблемой. По его словам, ситуация изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

Радакин заявил, что Украина столкнулась со сложностями на суше из-за нехватки снарядов, вызванной приостановлением военной помощи от США. В то же время Европа не может заполнить возникший пробел.

Руководитель штаба обороны рассказал, что союзники НАТО обсуждают пути усиления поддержки Украины. Вероятно, во время или накануне июльского саммита будут анонсированы новые пакеты помощи.

В то же время адмирал подчеркнул, что ВС РФ уже завоевала "относительно небольшие территории" на тактическом уровне. В частности, потеряв 17 тысяч бойцов убитыми и еще 30 тысяч ранеными, Россия захватила Авдеевку в Донецкой области. Также напряженные бои идут под Часовым Яром, куда Силы обороны отступили после потери Бахмута.

"Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится по крайней мере следующие несколько месяцев", — спрогнозировал Радакин.

По его оценке, украинские силы вряд ли смогут начать новое контрнаступление раньше позднего лета. Скорее всего, ВСУ начнут двигаться на фронте уже в следующем году.

Также главнокомандующий ВС Великобритании заверил, что сейчас Россия втянута в войну с Украиной и не представляет серьезной военной угрозы для членов НАТО. По его словам, для нового нападения РФ нужно было бы "восстановить свои танки и бронетехнику, восстановить свои запасы ракет большой дальности и артиллерийских боеприпасов и выйти из затяжной и тяжелой войны".

"Я не говорю, что Россия не опасна", — отметил военный.

Напомним, в ISW сообщили, что захват Авдеевки предоставил ВС РФ тактические возможности, и враг пытается ими воспользоваться. Аналитики предположили, что "в ближайшие недели" Россия оккупирует новые населенные пункты.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Украина находится в "крайне отчаянном" положении. По его словам, бойцы ВСУ вынуждены выбирать, в кого и чем стрелять.