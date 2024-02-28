Союз КНДР и России: союзники пообещали "решительно ответить" на поставки оружия

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и его коллега из Штатов Ллойд Остин заявили, что поставки боеприпасов между Россией и Северной Кореей представляют серьезную угрозу для глобального мира и стабильности.

Главы оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов провели телефонный разговор в среду, 28 февраля, и пообещали "строго" бороться с поставками оружия Северной Кореей России. Об этом сообщает Yonhap.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и его коллега из США Ллойд Остин провели телефонные переговоры на фоне растущего беспокойства относительно поставок Северной Кореей боеприпасов и ракет в Российскую Федерацию для пополнения ее запасов оружия, чтобы использовать их в войне против Украины.

"Они разделяли обеспокоенность тем, что незаконные поставки оружия между Россией и Северной Кореей представляют серьезную угрозу не только для Корейского полуострова, но и для глобального мира и стабильности, и пообещали решительно ответить в координации с международным сообществом", — говорится в заявлении Министерства обороны Сеула.

Кроме того, во время разговора Шин и Остин осудили недавнюю серию ракетных испытаний Северной Кореи и пообещали поддерживать надежную объединенную оборону, чтобы сдерживать провокации Пхеньяна.

"Обе стороны решительно осудили безрассудные действия Северной Кореи, включая многочисленные запуски ракет и различные провокации на море", — говорится в сообщении.

КНДР поставила в Россию 10 тысяч контейнеров с оружием: детали

Напомним, в Государственном департаменте США 23 февраля сообщили, что с сентября 2023 года в Россию поставили из КНДР 10 тысяч контейнеров с боеприпасами и "связанными с ними материалами".

Сообщается, что более 7 400 контейнеров доставила в РФ Vostochnaya Stevedoring Company LLC. За поставку остальной части отвечала российская военно-морская база и портовый объект Dunay Probable Naval Missile Facility.

В Госдепе США подчеркнули, что эти компании попадают под определение тех, которые были вовлечены в передачу северокорейских боеприпасов в Россию в июле, сентябре и декабре 2023 года и поставки баллистических ракет в январе 2024 года. На обе компании наложили санкции.

Напомним, заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что КНДР поставила в Россию уже полтора миллиона снарядов.

Однако, по его словам, это оружие было произведено еще в прошлом веке.

Британские исследователи изучили северокорейскую ракету, которой в начале 2024 года ВС РФ ударили по Харькову, и нашли в ней сотни компонентов западного производства.