Украина сможет подписать с США соглашение о гарантиях безопасности, — Кулеба (видео)

Соглашение о гарантиях безопасности, отметил глава украинского МИД, ни коим образом не являются альтернативой НАТО, так как Украина никогда не пойдет ни на какие альтернативы в этом вопросе.

Украина в настоящее время ожидает принятия решения о продлении Соединенными Штатами военной помощи. После этого возможно подписание странами соглашения о безопасности, но это может произойти тогда, когда Вашингтон будет знать, каким ресурсом можно оперировать. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки".

После того как Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с рядом европейских стран, в том числе с Великобританией, Германией и Францией, возникает вопрос, можно ли ожидать аналогичное соглашение с США. Глав МИД ответил, вспомнив крылатую фразу советских писателей-сатириков Ильфа и Петрова.

"Вечером — стулья, утром — деньги… Сначала деньги, после — подписание. Эти соглашения о гарантиях они же очень конкретные. Там прописаны суммы и конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание, а какой ресурс находится в их распоряжении", — ответил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина не сомневается, что такое соглашение непременно будет подписано с США. Однако при этом добавил, что оно не является альтернативой НАТО. По его словам, нормы документа будут работать на пути Украины в Североатлантический Альянс и конкретно по пунктам указывают алгоритм действий не на случай каких-либо событий в будущем, а в настоящий момент.

"Нужно четко всем понимать, что мы не согласимся ни на какие альтернативы. Эти соглашения являются беспрецедентными, четкими инструментами, где страны берут на себя обязательства, чем именно они будут помогать", — пояснил глава украинского МИД.

О соглашении по гарантиям безопасности Украины и США (смотреть с 08:58)

Ранее глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт всех боеприпасов из ЕС в другие страны необходимо приостановить, так как они должны быть направлены в Украину. По его словам, каждый патрон, произведенный на территории Европы должен служить обороне Европы.