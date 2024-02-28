ВСУ уничтожают российскую авиацию ракетами к Patriot и NASAMS, которые заканчиваются, — Forbes

Мобильные группы ПВО, вероятно, получили от Воздушных сил некоторые западные ракетные установки, с помощью которых устраивают "засады" на вражеские бомбардировщики.

Журналисты издания Forbes предполагают, что успех Сил обороны Украины в сбивании российских истребителей связан с использованием ценных ракет к Patriot и NASAMS. Об этом сообщили в материале Forbes.

Ранее военно-воздушные силы Украины заявили, что за 10 дней удалось сбить 10 российских самолетов. Среди них девять лучших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35, а также редкий радиолокационный самолет А-50 им.

По информации издания, это гораздо больше боевых самолетов, чем россияне могут позволить себе потерять за более чем одну неделю. Ведь "зажатая" иностранными санкциями российская аэрокосмическая промышленность пытается производить от двух десятков новых боевых самолетов в год.

"То есть россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем могут их заменить", — констатируют журналисты.

В издании предполагают, что, вероятно, украинские военно-воздушные силы выделили некоторые из своих американских ракетных установок Patriot мобильным группам противовоздушной обороны, которые передвигаются в непосредственной близости к линии фронта, устраивая "засады" на самолеты РФ с ракетами PAC-2 дальностью 90 миль (145 км), а затем быстро передислоцируются, чтобы избежать контратаки.

"Но расстояние, на котором украинцы сбили тот А-50 в пятницу — примерно 120 миль — намекает на то, что была задействована ракетная система большей дальности. Возможно, старинный С-200 времен холодной войны, который украинская авиация вытащила из долгосрочного хранения", — отметили в Forbes.

Кроме того, журналисты издания выразили уверенность, что украинцы переместили некоторые из двух десятков своих батарей наземных ПЗРК NASAMS радиусом действия 25 миль (40 км) ближе к линии фронта. В конце концов, россияне обнаружили и уничтожили ракетой пусковую установку NASAMS вблизи Запорожья.

Как добавляют в издании, возможно, Украина развернула сразу все вышеупомянутые системы и другие, чтобы создать "горячую полосу".

"Другими словами, Украина в конце концов, возможно, вскоре останется без своих лучших ракет ПВО", — утверждают в Forbes.

В то же время журналисты не исключают, что и действия российских войск способствовали резкому росту потерь авиации РФ, ведь российские военно-воздушные силы осуществляют больше вылетов ближе к линии фронта, подавляя украинские войска для продвижения своих сухопутных войск.

В Украинском центре оборонных стратегий рассказали, что "противник преодолел страх использовать авиацию непосредственно над полем боя — и хотя это приводит к потере самолетов, его наземные войска получают значительное преимущество в огневой мощи".

Такой "всплеск" российских ударных вылетов дает украинским ПВО больше целей. Поэтому они и сбивают больше российских самолетов.

Усилиям Украины помогает и то, что российские пилоты все чаще не замечают украинских ракетных пусков.

Когда-то российские воздушно-космические силы рассчитывали на свои девять или около того активных радиолокационных самолетов А-50, организованных в три "орбиты" по три самолета на юге, востоке и севере, чтобы расширить сенсорное покрытие по всей территории Украины. Повредив один А-50 ударом БПЛА в 2023 году и сбив еще два А-50 в этом году, украинцы ликвидировали треть сенсорного покрытия и создали "слепые зоны", где российским пилотам трудно обнаружить приближающиеся ракеты.

"Поскольку обе стороны тратят ресурсы, которые они не могут восстановить — украинцы свои ракеты американского производства; россияне свои Су-34, Су-35 и А-50 — обе стороны в российско-украинской войне проводят краткосрочные кампании, которые, как они надеются, обеспечат им долгосрочное преимущество", — говорится в сообщении.

Как добавляют журналисты, очевидно, что украинские Воздушные силы имеют целью использовать несколько своих последних ракет Patriot и NASAMS, чтобы истощить российскую авиацию и предотвратить будущие всплески бомбардировок.

Тем временем российские ВКС стремятся разбомбить больше украинских гарнизонов и помочь своим сухопутным войскам завоевать позиции, "прежде чем эскадрильи Сухого (производитель Су) истощатся из-за недостатка самолетов и опытных экипажей".

Напомним, 27 февраля Николай Олещук заявил, что Вооруженные силы Украины второй раз за день сбили российский истребитель Су-34. По его словам, при таких потерях авиации россияне должны были бы задуматься и по крайней мере на время "прекратить "авиационные мясные штурмы".

Ранее, с 17 по 21 февраля, украинским военным удалось сбить семь российских и стребителей и бомбардировщиков Су-35 и Су-34, которые оккупанты используют для ударов по Украине. По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, Украина начала реализовывать концепцию "Зоны запрета доступа".