"Боевая готовность номер один": ВСУ готовы "встречать" врага на еще одном направлении (видео)

Защитник Евгений Иевлев рассказал, что стянутые для наступления на Авдеевку российские силы "никто никуда не отвел". По его словам, ВС РФ "очень серьезно" усилили атаки дронами, но штурмы не начали.

Украинские военные находятся в боевой готовности номер один из-за риска наступления ВС РФ на еще одном направлении. Деталями в эфире "Еспресо" 28 февраля поделился боец Вооруженных сил Евгений "Шейх" Иевлев.

Речь идет о Горловском направлении, в районе которого сосредоточены силы врага.

"Была доля техники и личного состава, которые враг подтягивал с нашего фланга на Авдеевку. Никто их никуда не отвел, поэтому мы постоянно держимся в боевой готовности номер один", — рассказал Иевлев.

Военные предполагают, что стянутые российские силы пойдут на них. По словам защитника, со стороны врага это будет "максимально логично".

"Но на сегодня ничего кроме постоянных артиллерийских ударов и очень серьезной активации вражеских БПЛА, а именно дронов-камикадзе", — отметил боец ВСУ.

Он подчеркнул, что ранее ВС РФ не применяли столько беспилотников на Горловском направлении.

"То есть происходит активация БПЛА, артиллерия и минометы отрабатывают постоянно, но никаких позиционных штурмов на Горловском направлении враг не осуществляет", — заявил Иевлев.

Комментарий Евгения Иевлева (о ситуации на Горловском направлении — с 1:56)

Напомним, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что после захвата Авдеевки российские захватчики почувствовали эйфорию и пока сохраняют тактическую инициативу.

Украинский защитник "Стив" рассказал о ситуации под Бахмутом в Донецкой области.