Вооружение для Украины: в Defense Express рассказали, какие ракеты могут производить в ЕС (фото)

По информации аналитиков, на самом деле Франция, которая стала во главе будущей коалиции для предоставления Украине вооружения, имеет даже свой аналог Tomahawk в виде MdCN, однако в поставках все упирается в количество, поэтому возможны и "не линейные" варианты даже с Exocet.

Во время встречи европейских стран по безопасности в Париже президент Франции Эммануэль Макрон инициировал создание ракетной коалиции, которая позволит Украине наносить "глубокие удары" по РФ. О том, какое вооружение производит и может поставлять Европейский Союз рассказали в Defense Express.

В частности, как отмечают в издании, во время встречи прозвучали даже слова о "ракетах и авиабомбах средней и большой дальности", однако это все упирается исключительно в возможности ЕС поставлять такое вооружение.

"Если относительно бомб, то речь шла явно о AASM Hammer, то с ракетами несколько сложнее", — пишут аналитики.

Молот ААСМ

Эксперты добавляют, что учитывая генеральную позицию Парижа, что вооружение должно быть, как минимум европейского производства, то его перечень еще больше сужается.

"Поэтому сразу за скобки наверное возможно вынести действительно замечательную NSM, которую уже давно рассматривали на усиление ВСУ, но она норвежская, а Норвегия не является членом ЕС", — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что главным разработчиком и производителем ракетного вооружения в Европейском Союзе является конгломерат MDBA, который является активом Airbus, BAE Systems и Leonardo со штаб-квартирой в пригороде Парижа. Продукция соответствующего конгломерата, по словам аналитиков, уже хорошо известна в Вооруженных силах Украины.

Какие ракеты может получить Украина

Как отмечают эксперты, на "первое место" вполне возможно поставить Storm Shadow/SCALP. Если же рассматривать ракеты меньшей дальности, то речь пойдет о высокоточных противотанковых Brimstone, а среди зенитных ракет предпочтение отдадут ПЗРК Mistral, а также конвертированным в зенитные ASRAAM.

"Кроме Storm Shadow/SCALP можно вспомнить только о "неприкосновенных" Taurus, а также ASMPA. Что касается последней, то несмотря на то, что это высокоскоростная (до 3 Махов) ракета воздушного базирования с дальностью полета в 500 км, то ее получение еще менее вероятно, чем немецких крылатых ракет", — говорят аналитики.

ASMPA на центральном подфюзеляжном пилоне Rafale

В Defense Express уточнили, что ASMPA является ядерной ракетой воздушного базирования и предназначена для тактических ядерных ударов боеголовками TN 81 мощностью до 300 килотонн. Количество таких ракет по имеющейся информации измеряется в десятках.

Еще одним вариантом, по словам экспертов, является дальнобойная крылатая ракета, которая известна под французским названием Missile de Croisière Naval — MdCN, или на английском Naval Cruise Missile — NCM.

"Это действительно дальнобойная крылатая ракета, которая была создана на базе SCALP и имеет дальность более 1000 км. Фактически это французский аналог Tomahawk морского базирования", — уточнили в издании.

MdCN

Однако возможность их поставки упирается в количество таких ракет, потому что по имеющейся информации в целом их было произведено около 200 единиц. Кроме того, это новая ракета, которая на вооружение французских надводных кораблей попала в 2017 году, а подводных лодок в 2022 году.

"Нестандартные" варианты ракет

"На этом "линейные" варианты завершаются и возможно сразу перейти к нестандартным. Например, вспомнить о противокорабельных Exocet. Это довольно старая французская ракета, разработанная в середине 70-х годов, находится на вооружении многих стран, а также активно модернизировалась", — говорят аналитики.

По информации экспертов, последняя версия Exocet MM40 Block 3 имеет задекларированную возможность поражения наземных стационарных целей по координатам. Дальность ее применения определена в классе 200 км, а маршрут полета может быть проложен и над сушей.

"Учитывая то, что это ракета морского базирования, поставить ее на мобильную наземную пусковую, на самом деле не является проблемой", — уверяют в Defense Express.

Exocet MM40 Блок 3

Однако поставки Exocet MM40 Block 3 в ВМС Франции начались только в декабре 2022 года с планом поставить до 2023 года только 55 таких ракет. В то же время для прошлых версий Exocet возможность поражения наземных целей не задекларирована.

Среди аналогичных Exocet MM40 Block 3 противокорабельных ракет с возможностью атаки наземных целей у MDBA в активе есть Teseo Mk2/A — глубокая модернизация итальянской ракеты Otomat из 70-х годов. Аналитики добавляют, что она имеет большую дальность — 350 км, но находится на вооружении только ВМС Италии.

Teseo Mk2/A

Подобная ситуация с еще одной итальянской противокорабельной ракетой Marte ER, которая является модернизацией линейки Sea Killer — Marte.

В издании говорят, что в последней версии ракета имеет дальность более 100 км и также задекларированную возможность поражения наземных целей. Однако ее производство стартовало только в 2022 году во исполнение контракта для Катара.

"Таким образом у Евросоюза и в частности у Франции есть возможности передачи в Украину действительно дальнобойных ракет, но в основном все упирается в отсутствие значительных их запасов, что скорее указывает на то, что речь пойдет об их производстве для Украины и времени, которое необходимо для этого. Или наконец в ЕС поймут, что это оружие необходимо прямо сейчас и пойдут на передачу вооружения, нехватка которого для обороноспособности европейских стран вполне очевидна", — добавляют аналитики.

Макрон анонсировал создание коалиции по поставкам дальнобойных ракет Украине

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине ракет средней и большой дальности и бомб.

Макрон пояснил, что в очень краткосрочной перспективе Европа сможет передать Украине только те боеприпасы, которые есть у нее на складе.

Однако через 10 дней президент пообещал предоставить четкий ответ с серьезной повесткой дня, уточнив, что не все детали этой инициативы можно обнародовать, так же как пока не называются страны, которые войдут в эту коалицию.

На этой встрече президент Франции Эмманюэль Макрон сделал громкое заявление о том, что он не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

Напомним, недавно украинская и французская стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать 10 лет.