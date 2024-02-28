"Ощущение страха за свою жизнь": Буданов назвал условие победы Украины в войне

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, главным условием для начала переговоров о прекращении огня является вывод оккупационных сил РФ с территорий, которые они захватили после 2014 года.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что современная война в 21 веке ставит перед нами новые задачи как на передовой, так и в глубине обороны. По его мнению, успех в таких условиях зависит от скорости реагирования на эти вызовы. Классическая позиционная война уходит в прошлое. Об этом он сказал в интервью изданию NV.

"Должны изменять собственную стратегию и тактику в соответствии с требованиями времени, обстоятельств и наших технических и мобилизационных возможностей", — заявил военачальник, заверив, что таким образом ВСУ смогут получить преимущество на поле боя.

Когда это случится, Украина будет обладать более устойчивыми позициями для инициации переговоров о прекращении огня. По мнению Буданова, такие переговоры неизбежны рано или поздно. Основным условием начала этого процесса, по его словам, является вывод оккупационных сил с территорий, захваченных ими после 2014 года.

"Этого можно добиться не только комбинированным способом. Но для того, чтобы это произошло, Украина должна получить существенное преимущество на поле боя. Россияне всегда идут на уступки, исключительно когда испытывают опасность для собственного существования. И мы должны создать у них такое ощущение. Ощущение страха за свою жизнь", — подчеркнул разведчик.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что экс-руководитель ГУР высказался о "базах США" в Украине и сотрудничестве с ЦРУ. Партнеры из США приложили много усилий по подготовке бойцов украинской разведки и открыли новые качественные возможности для их национальной безопасности, говорил Валерий Кондратюк.