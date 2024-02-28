Решение о дополнительной мобилизации в РФ примут после президентских выборов, — ГУР (видео)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов не исключил усиления мобилизации в РФ.

Дополнительная мобилизация в России может произойти после проведения президентских выборов в РФ. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона.

Оккупанты и в дальнейшем пытаются осуществлять давление на разных участках фронта. Представитель ГУР МО не исключил вероятности их усиления. Он прокомментировал информацию о том, что РФ готовит новое наступление в мае этого года.

Юсов отметил, что наблюдается тяжелая ситуация на многих направлениях. Враг может организовать дополнительные мобилизационные процессы. По его словам, многое будет зависеть и от результатов "выборов Путина" в России.

"Это новая реальность, с которой может столкнуться российское общество", — пояснил он.

Мобилизация РФ и ситуация на оккупированной Украине

Мобилизация на временно оккупированных территориях Украины, как считает обозреватель Александр Коваленко, опасна для России. ФСБ РФ считает, что местное население не надежное, но определенные мобилизационные процессы могут быть организованы в первую очередь для добровольцев. Глава Кремля Владимир Путин, по его мнению, не просто так присоединил временно оккупированные территории Украины к Южному ВО РФ накануне выборов.

Также он рассказал, что в Херсонской области россияне разрешили голосовать на выборах президента по украинскому паспорту. В Каховском районе Херсонской области зафиксировали низкий процент местных жителей, которые получили российские документы.

Напомним, ВСУ готовы "встречать" врага на еще одном направлении. Защитник Евгений Иевлев рассказал, что стянутые для наступления на Авдеевку российские силы "никто никуда не отвел". По его словам, ВС РФ "очень серьезно" усилили атаки дронами, но штурмы не начали.