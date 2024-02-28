В Херсонской области россияне разрешили голосовать на выборах президента по украинскому паспорту, — ИС

В Каховском районе Херсонской области зафиксировали низкий процент местных жителей, которые получили российские документы.

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У российских оккупантов на левобережной Херсонской области провал "паспортизации", поэтому они решили разрешить голосовать на выборах президента РФ по украинскому паспорту. Об этом сообщил Александр Коваленко, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление", в Telegram.

Аналитики получили данные о том, что в Каховском районе Херсонской области оккупационная администрация не может повлиять на местное население относительно получения паспортов РФ. В связи с низким процентом местных жителей, получивших российские документы, оккупационная администрация предоставила разрешение на голосование на президентских выборах РФ по украинскому паспорту.

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"Сюрреализм просто фонтанирует...", — пояснил Коваленко.

Оккупация Херсонской области и паспорта РФ

Представитель добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что российские войска давят на Крынки и заставляет жителей Херсонской области брать паспорта РФ. Он обращает внимание, что на оккупированных территориях Херсонской области российские власти совершают невероятное давление, чтобы выдать местным жителям российские паспорта лишая их социальных условий в случае отказа. Затем мужчин берут на воинский учет и они рискуют оказаться в армии оккупантов. Военный призывает таких украинцев связываться с ВСУ любыми надежными и проверенными путями.

Напомним, в январе аналитики Института изучения войны проанализировали указ главы Кремля Владимира Путина относительно упрощения предоставления гражданства. По их мнению, таким образом российские власти планируют использовать мигрантов. Некоторое время Кремль не знал, нужны ли ему лишние рабочие руки, однако теперь уверен, что они ему понадобятся для ведения войны.