Паспорт РФ и на фронт: Кремль завербовал 1000 сирийцев для войны против Украины, — ГУР

Российские туристические фирмы предлагают устроиться сирийцам охранниками в Якутии, но вместо этого им дают российский паспорт и мобилизуют в ряды 5-й отдельной гвардейской танковой бригады.

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Россия вербует на войну против Украины наемников в Сирии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россия набирает наемников из Сирии для участия в боевых действиях против Украины. Первая партия из около 1000 сирийцев проходит обучение с акцентом на бои в условиях городской застройки. Подготовка происходит на сирийской территории возле Аллепо и аэродрома Kuweires.

Отмечается, что после завершения подготовки наемников отправляют на авиабазу Хмеймим, а оттуда на территорию РФ. Уже на российской территории им выдают паспорт Российской Федерации, а затем мобилизуют в ряды оккупационной армии.

На видео разведчики показали часть сирийских наемников, которым изготовили паспорт за 5 суток. Москва вербует сирийцев через туристические фирмы и в основном там, где царит разруха. В том числе и потому, что РФ участвует в войне в Сирии. Сначала сирийцам предлагают работу охранниками на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а потом заманивают на более оплачиваемую работу в Бурятии. Но в Улан-Удэ наемников будет ждать мобилизация в 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду (В/Ч 46108) и участие в войне против Украины.

В украинской разведке заявляют, что рекрутинг сирийцев является свидетельством ухудшения морально-психологического состояния ВС РФ из-за высоких потерь, которые надо пополнять для дальнейших мясных штурмов.

Напомним, 30 января СМИ писали, что РФ собирает 20-тысячное войско наемников в Африке.

24 января на Донбассе заметили наемников из Малайзии, которых сопровождали бывшие "вагнеровцы".