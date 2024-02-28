"Перерезания ленты не будет": в ВСУ рассказали, какие будут задачи у первых F-16 (видео)

В Воздушных силах пообещали, что о поставках самолетов украинцы узнают из новостей о "первом сбитом российском самолете". Представитель командования Юрий Игнат рассказал, какой модификации будут истребители.

Украинцам не объявят официально о получении первых американских истребителей F-16. Об этом в комментарии "24 каналу" 27 февраля заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Я даже когда-то сказал, что когда мы как получим F-16, то выиграем эту войну. Сначала выиграем битву в воздухе, а потом Силы обороны смогут освободить территории. Понятно, что это не будет одномоментно: пришла эскадрилья F-16 — и все, победа. Да нет", — отметил он.

Военный рассказал, что в Украину передадут F-16 не последней модификации. Кроме того, самолеты будут "бывшими в употреблении", но их эффективность впоследствии можно будет усилить.

"В дальнейшем есть возможность их модернизации: лучшая авионика, лучшая бортовая РЛС, лучшие ракеты", — объяснил Игнат.

Он рассказал, что основными задачами первых F-16 будут защита Украины от ракетных и дроновых атак, а также борьба с вражеской авиацией. Однако население, как и враг, узнает о передаче самолетов уже постфактум.

"Не будет официального перерезания ленточки, как это было раньше в Советском Союзе. (...) Узнаем, что F-16 в Украине тогда, когда будет сбит первый российский самолет", — подчеркнул спикер.

Он добавил, что некоторые вещи не объявляются публично, чтобы не помогать врагу.

Комментарий Юрия Игната (о F-16 — с 27:36)

Напомним, в Forbes предположили, что для ударов по российским истребителям Украина использует ракеты к Patriot и NASAMS. В издании предупредили о риске, что вскоре не останется "лучших ракет ПВО".

Глава штаба обороны Великобритании Энтони Радакин спрогнозировал, когда Украина сможет начать новое контрнаступление.