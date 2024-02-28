Россия использует новейший самолет Су-57 для ударов по целям в Украине

По информации западных обозревателей, во время очередной атаки российский самолет зашел в воздушное пространство оккупированной Луганской области и запустил ракету Х-69.

В недавних боевых операциях, нацеленных на позиции украинских защитников на востоке Украины, российские ВКС использовали свои новейшие истребители Су-57. Обозреватели Defence Blog со ссылкой на свои источники пишут, что 18 февраля Су-57 нанес ракетный удар по украинским целям, применив ракеты современную крылатую ракету Х-69, специально разработанную для данной платформы.

Сообщается, что Су-57 вошел в воздушное пространство Украины в сопровождении двух истребителей Су-35 и действовал с оккупированной территории Луганской области. Между тем, запуск ракеты был неудачным — она не достигла цели и упала в поле.

Журналисты отмечают, что несмотря на последний неудачный запуск ракеты, предыдущие сообщения указывают на применение россиянами Х-69 7 и 8 февраля. Об этом сообщили американские наблюдатели в соцсетях. Они отметили, что Х-69 является модернизированная модификация Х-59М, в которую добавили оптико-электронную систему DSMAC.

Ранее мы подробно писали о тактико-технических характеристиках ракеты Х-69, которую оккупанты начали применять во время воздушных атак по Украине. Западные военные эксперты отмечают, что по сравнению с планирующими бомбами, которые сейчас широко используются российской авиацией, наличие данного вида ракет предполагает значительный скачок в возможностях ВКС РФ.