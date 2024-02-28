На аэродроме "Энгельс-2" в РФ появились дополнительные борта стратегической авиации Ту-22М3 (фото)

По состоянию на 26 февраля 2024 года на аэродроме располагались пять единиц Ту-95мс и 3 борта Ту-160.

На аэродроме "Энгельс-2" увеличилось количество стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Новые спутниковые фото опубликованы Telegram-каналом Monitoring.

OSINT-аналитики заявляют, что общее количество стратегической авиации на аэродроме "Энгельс-2" увеличилось до 12. Это произошло благодаря тому, что прилетели четыре Ту-22м3.

По состоянию на 26 февраля 2024 года (дата снимка) на аэродроме располагались пять единиц Ту-95мс и три борта Ту-160.

В составе аэродрома значительных изменений не произошло. Регулярные тренировки бортов и их перемещения фиксируют постоянно.

На недавних снимках было замечено Ту-95мс на ремонтной площадке без 2-х двигателей. По состоянию на 27 февраля оба двигателя установлены. Дополнительно вечером 27 февраля на аэродром прилетели четыре Ту-22м3 с авиабазы "Оленья".

Ситуация на аэродроме "Оленья"

В сети 6 февраля опубликовали спутниковые снимки с аэродрома "Оленья", который расположен на территории Мурманской области РФ. На нем базировались десятки самолетов, что могло свидетельствовать о соответствующей подготовке к ракетным ударам. По состоянию на 4 февраля, как информировали мониторинговые каналы, на аэродроме находилось 50 единиц авиационной техники, среди которой — стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

Напомним, 28 февраля пограничники с РЗСВ RM-70 Vampire нанесли удар по оккупантам. Применили артиллерийскую систему пограничники бригады "Сталевий кордон". RM-70 Vampire — это разработка времен Чехословакии, которую потом начали производить в Чехии. Она является аналогом советского БМ-21 "Град", однако имеет другое шасси и гидравлическое устройство для более быстрой перезарядки пусковой установки.