"Летит кусать оккупантов": пограничники с РЗСВ RM-70 Vampire нанесли удар (видео)

Применили артиллерийскую систему пограничники бригады "Сталевий кордон".

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Украинские пограничники применили РСЗО RM-70 Vampire по российским оккупантам. Видео опубликовали в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины в Telegram.

Применили систему пограничники бригады "Сталевий кордон". Локация, где атаковали вражеские позиции неизвестна.

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"Вампир" летит кусать оккупантов", — говорится в заметке.

Характеристики РСЗО RM-70 Vampire

RM-70 Vampire — это разработка времен Чехословакии, которую потом начали производить в Чехии. Она является аналогом советского БМ-21 "Град", однако имеет другое шасси и гидравлическое устройство для более быстрой перезарядки пусковой установки. Для RM-70 подходит вся номенклатура советских реактивных снарядов. Ранее их уже передавали в ВСУ.

Реактивная артиллерия способна стрелять на максимальные 40 км. А огонь может вести как залпом, так и одиночными выстрелами. Для выполнения задачи военным достаточно 5-7 минут.

Напомним, в октябре 2022 года украинские военные рассказали, как применяют РСЗО RM-70 Vampire, которые эффективно используют артиллеристы в Донецкой области. С помощью реактивной артиллерии военные накрывают большие участки территории и уничтожают российскую технику и солдат. "Вампир" имеет ряд преимуществ по сравнению с советскими "Градами". Бойцы отмечают, что они накрывают вражескую технику и личный состав ВС РФ. Для них подтверждение уничтожения целей — это лучшая мотивация и награда.