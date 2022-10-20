5 минут на уничтожение врага: как работают чешские РСЗО Vampire в Донецкой области (фото)

Бойцы отмечают, что они находятся на вражескую технику и личный состав ВС РФ. Для них подтверждение уничтожения целей — это лучшая мотивация и награда.

Related video

Украинские военные применяют РСЗО RM-70 Vampire, которые эффективно используют артиллеристы в Донецкой области. Об этом сообщает АрміяInform.

При помощи реактивной артиллерии военные накрывают большие участки территории и уничтожают российскую технику и солдат. "Вампир" обладает рядом преимуществ по сравнению с советскими "Градами".

Командир артиллерийского подразделения отмечает, что "Вампир" быстро приходит на позицию, отрабатывает по цели, и сворачивается.

"Недавно мой расчет уничтожил самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация". А в сентябре наше артиллерийское подразделение привлекалось к уничтожению вражеского взвода Д-20. Тогда мы вместе с другими артиллерийскими батареями сразу уничтожили три орудия", — отмечает командир артподразделения.

[ + – ] РСЗО "Вампир" способна быстрее выполнять боевую задачу

Боевой расчет состоит из 6 человек:

топогеодезист ориентирует машину

боевой расчет, которые наводит машину

старший офицер, который управляет выполнением задач

Бойцы отмечают, что они настолько сработались, что один другого могут заменять. Старший наводчик может заменить водителя или командира и наоборот. Свою работу они корректируют по беспилотникам. Но больше всего бойцы ждут картинки от БПЛА по результатам работы.

"Для моих воинов уничтожен вражеский экипаж техники или личный состав – наибольшее вознаграждение и мотивация, – отмечает командир артиллерийского подразделения", — отмечает командир.

Реактивная артиллерия способна вести стрельбу на максимальные 40 км. А огонь может весть как залпом, так и одиночными выстрелами. Для выполнения задачи военным достаточно 5-7 минут. Они готовы каждый день действовать для приближения освобождения Донецкой области. Также кабина машины защищает экипаж от осколков, что позволяет чувствовать артиллеристам себя защищенней.

Напомним, бойцы 10-й горно-штурмовой бригады показали применение РСЗО "Вампир".

В апреле сообщалось, что Чехия передала Украине десятки РСЗО "Вампир". Однако официально это не комментируется.