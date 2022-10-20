5 минут на уничтожение врага: как работают чешские РСЗО Vampire в Донецкой области (фото)
Бойцы отмечают, что они находятся на вражескую технику и личный состав ВС РФ. Для них подтверждение уничтожения целей — это лучшая мотивация и награда.
Украинские военные применяют РСЗО RM-70 Vampire, которые эффективно используют артиллеристы в Донецкой области. Об этом сообщает АрміяInform.
При помощи реактивной артиллерии военные накрывают большие участки территории и уничтожают российскую технику и солдат. "Вампир" обладает рядом преимуществ по сравнению с советскими "Градами".
Командир артиллерийского подразделения отмечает, что "Вампир" быстро приходит на позицию, отрабатывает по цели, и сворачивается.
"Недавно мой расчет уничтожил самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация". А в сентябре наше артиллерийское подразделение привлекалось к уничтожению вражеского взвода Д-20. Тогда мы вместе с другими артиллерийскими батареями сразу уничтожили три орудия", — отмечает командир артподразделения.
Боевой расчет состоит из 6 человек:
- топогеодезист ориентирует машину
- боевой расчет, которые наводит машину
- старший офицер, который управляет выполнением задач
Бойцы отмечают, что они настолько сработались, что один другого могут заменять. Старший наводчик может заменить водителя или командира и наоборот. Свою работу они корректируют по беспилотникам. Но больше всего бойцы ждут картинки от БПЛА по результатам работы.
"Для моих воинов уничтожен вражеский экипаж техники или личный состав – наибольшее вознаграждение и мотивация, – отмечает командир артиллерийского подразделения", — отмечает командир.
Реактивная артиллерия способна вести стрельбу на максимальные 40 км. А огонь может весть как залпом, так и одиночными выстрелами. Для выполнения задачи военным достаточно 5-7 минут. Они готовы каждый день действовать для приближения освобождения Донецкой области. Также кабина машины защищает экипаж от осколков, что позволяет чувствовать артиллеристам себя защищенней.
Напомним, бойцы 10-й горно-штурмовой бригады показали применение РСЗО "Вампир".
В апреле сообщалось, что Чехия передала Украине десятки РСЗО "Вампир". Однако официально это не комментируется.