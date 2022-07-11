Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады показали применение чехословацких РСЗО Vampire (видео)

Аналог советских "Градов" превосходит их по скорости перезарядки. Воины показали нанесение ударов по врагу в разное время суток.

Украинские военные из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ показали на видео применение чехословацких реактивных систем залпового огня RM-70 "Вампир" производства Чехословакии. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.

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"Не хотели парни спать, выезжают в поле "Грады". Дадут р*шику по м*рде, возвращайся ты в свой мордор. Каждый тут стоит врагу на зло, Путин и каждый из м*скалей — х*йло", — подписали видео в публикации.

РСЗО Vampire — это чехословацкий аналог БМ-21 "Град", который был разработан в 1970-х годах. Преимущество над советскими аналогами состоит в перезарядки. На установку поставили гидравлическую систему, которая разворачивает направляющие на 180 градусов, а затем устанавливается с нулевым градусом подъема. Таким образом можно зарядить сразу 40 ракет со стеллажа, а не вручную загружать каждую ракету.

По данным проекта Oryx, ВСУ получили 20 "Вампиров", которые передала Украине Чехия.

Напомним, о передаче РСЗО в Украину стало известно 15 апреля. Вместе с RM-70 Чехия передала Украине и САУ Dana. А уже 13 мая в сети появилось первое видео с Чехословацкими РСЗО.