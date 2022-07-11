Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади показали застосування чехословацьких РСЗВ Vampire (відео)

Аналог радянських "Градів" перевершує їх за швидкістю перезарядки. Воїни показали завдання ударів по ворогові в різний час доби.

Українські військові з 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ показали на відео застосування чехословацьких реактивних систем залпового вогню RM-70 "Вампір" виробництва Чехословаччини. Про це повідомляє пресслужба бригади у Фейсбуці.

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"Не хотіли хлопці спати, виїжджають у поле "Гради". Дадуть р*шику по м*рді, повертайся ти у свій мордор. Кожен тут стоїть ворогові на зло, Путін і кожен із м*скалей — х*йло", — підписали відео у публікації.

РСЗВ Vampire — це чехословацький аналог БМ-21 "Град", розроблений у 1970-х роках. Перевага над радянськими аналогами полягає у перезарядженні. На установку поставили гідравлічну систему, яка розгортає напрямні на 180 градусів, а потім встановлюється з нульовим градусом підйому. Так, можна зарядити відразу 40 ракет зі стелажа, а не вручну завантажувати кожну ракету.

За даними проєкту Oryx, ЗСУ отримали 20 "Вампірів", які передала Україні Чехія.

Нагадаємо, про передачу РСЗВ в Україну стало відомо 15 квітня. Разом із RM-70 Чехія передала Україні та САУ Dana. А вже 13 травня в мережі з'явилося перше відео із Чехословацькими РСЗВ.