5 хвилин на знищення ворога: як працюють чеські РСЗВ Vampire у Донецькій області (фото)

Бійці зазначають, що вони накривають ворожу техніку й особовий склад ЗС РФ. Для них підтвердження знищення цілей — це найкраща мотивація і нагорода.

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Українські військові застосовують РСЗВ RM-70 Vampire, які ефективно використовують артилеристи в Донецькій області. Про це повідомляє АрміяInform.

За допомогою реактивної артилерії військові накривають великі ділянки території та знищують російську техніку та солдат. "Вампір" має низку переваг порівняно з радянськими "Градами".

Командир артилерійського підрозділу зазначає, що "Вампір" швидко приходить на позицію, відпрацьовує по цілі та згортається.

"Нещодавно мій розрахунок знищив самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація". А у вересні наш артилерійський підрозділ залучався до знищення ворожого взводу Д-20. Тоді ми разом з іншими артилерійськими батареями відразу знищили три гармати", — зазначає командир артпідрозділу.

[ + – ] РСЗВ "Вампір" здатний швидше виконувати бойове завдання

Бойовий розрахунок складається із 6 осіб:

топогеодезист орієнтує машину;

бойовий розрахунок, який наводить машину;

старший офіцер, який керує виконанням завдань;

Бійці зазначають, що вони настільки спрацювалися, що один одного можуть замінювати. Старший навідник може замінити водія чи командира і навпаки. Свою роботу вони коригують за безпілотниками. Але найбільше бійці чекають на картинки від БПЛА за результатами роботи.

"Для моїх воїнів знищений ворожий екіпаж техніки або особовий склад — найбільша винагорода та мотивація", — зазначає командир артилерійського підрозділу.

Реактивна артилерія здатна стріляти на максимальні 40 км. А вогонь може вести як залпом, так й одиночними пострілами. Для виконання завдання військовим достатньо 5-7 хвилин. Вони готові щодня діяти для наближення визволення Донецької області. Також кабіна машини захищає екіпаж від уламків, що дозволяє артилеристам почуватися захищеніше.

Нагадаємо, бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади показали застосування РСЗВ "Вампір".

У квітні повідомлялося, що Чехія передала Україні десятки РСЗВ "Вампір". Проте офіційно це не коментується.