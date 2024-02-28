Су-57 в войне против Украины: что известно о передовом самолете фронтовой авиации РФ (фото)

Многоцелевой истребитель пятого поколения должен был обладать сверхманевренностью и малой радиолокационной заметностью. А возможности Су-57 должны были соответствовать установке передового ракетного вооружения РФ.

Российские оккупационные войска в феврале 2023 года начали применять в боевых действиях против Украины новейшие многоцелевые истребители Су-57. Тогда глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил об "успешном применении" самолетов на передовой, не уточнив при этом тип применяемого ими вооружения. В феврале уже этого года стало известно, что Су-57 бьют по Украине новейшими ракетами Х-69. В связи с этим Фокус собрал информацию о том, что в целом представляет собой передовой российский истребитель, и каким потенциалом он обладает в плане вооружения.

Как создавали Су-57

В начале 1990-х, в России только начинались работы над перспективным истребителем пятого поколения. В разработках участвовали Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) П. О. Сухого и А.И. Микояна. Именно специалисты "Сухого" создали первый прототип самолета Т-50, который впоследствии будет принят на вооружение российских воздушных сил как Су-57.

В сентябре 1997 года впервые поднялся в воздух самолет с обозначением "Су-47 Беркут". Экспериментальная машина имела схему так называемого "обратного крыла", но в ходе испытаний были выявлены недостатки такой конструкции, поэтому от идеи будущего истребителя со схемой крыла обратной стреловидности решили отказаться.

Опытный образец Су-47 "Беркут"

Уже в 2000-х российские инженеры приступили к созданию перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Перед ОКБ стояла задача — сверхманевренность, крейсерский полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, малая радиолокационная заметность, повышенная эффективность поражения воздушных и наземных целей. В апреле 2002 года разработчиков выбрали "Сухого", где и был создан проект Т-50.

Эскизный проект нового самолета был представлен в 2004 году, а в 2007 году на заводе Комсомольск-на-Амуре приступили к сборке опытных образцов Т-50. Сами разработчики утверждали, что при разработке машины впервые применялась бесчертежные технологии проектирования и использовались электронные макеты.

В начале 2010 года в ОКБ выкатили первый летный образец Т-50, а 29 января состоялся первый тестовый полет, который продолжался 47 минут.

Основные характеристики Су-57

масса пустого самолета – 18 500 кг;

масса нормальная взлетная – 30 610 кг;

масса топлива – 11 100 кг;

размер крыла – 14 м;

длина самолета – 19,7 м;

высота самолета – 4,8 м;

площадь крыла – 82 кв. м;

максимальная скорость – 2 600 км/час;

практическая дальность на дозвуковой скорости – 5 500 км;

практический потолок – 20 000 м;

экипаж – 1 человек;

тип двигателя — 2 ТРДФ (АЛ-41Ф1).

Тактико-технические характеристики Су-57

Вооружение Су-57

В качестве встроенного вооружения на истребителе используется 30-мм автоматическая пушка 9А1-4071К — это модернизированный вариант старой ГШ-301.

Основу ракетного вооружения Су-57 составляют ракеты класса "воздух-воздух" Р-77М и Р-37М большой дальности. Также самолет может быть оснащен ракетой Х-59МК2, которая предназначена для нейтрализации радиолокационных объектов и систем ПВО противника.

Ракеты "воздух-земля" Х-38

Боковые грузоотсеки истребителя предназначены для размещения ракет малой дальности РВВ-МД. Также он способен поднимать на борт 8 единиц корректируемых планирующих авиабомб КАБ-500. Для ударов по наземным целям самолет может быть вооружен ракетами "воздух-земля" Х-38 малого радиуса действия с дальностью пуска до 40 км и скоростью в 2,2 Маха (1620 км/ч).

Ракеты "воздух-воздух" для Су-57. На переднем плане изделие РВВ-БД, за ним — РВВ-СД

Недавно поступила информация, что Су-57 применил для ударов по Украине новейшую ракету класса "воздух-земля" Х-69, которую специалисты называют многофункциональной, малозаметной и высокоточной.

Оружие было создано для уничтожения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожных вокзалов и развязок. Также Х-69 способна поражать склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, командные пункты и узлы связи, нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, цеха крупных предприятий, электростанций и т.д.

Ракета "воздух-земля" Х-69

Тактические особенности и недостатки Су-57

Новый российский истребитель получился более "зрячим" своих предшественников. Эксперты отмечают наличие шести РЛС, благодаря которым он способен засекать одновременно до 60 целей. Самолет оснащен бортовым радаром Н036 "Белка" с несколькими АФАР, размещенными в разных частях планера. Имеется и носовая антенна, а также устройства в передней кромке и законцовках крыла, работающие в разных диапазонах. За счет этого обеспечивается круговой обзор на дальностях до сотен километров, позволяющий своевременно замечать воздушные цели.

Российские разработчики вынуждены были разрабатывать самолет с малой радиолокационной заметностью, так как стелс-технологии прочно вошли в авиастроение многих стран. Кроме того, в современных условиях воздушного боя скрытность самолета имеет не последнее значение в завоевании господства.

Подробно о стелс-характеристиках Су-57 разработчики не говорят, однако профильные российские ресурсы отмечают, что за счет конструкции и особенности форм планера, а также благодаря композитным материалам, боевой истребитель якобы плохо различается ПВО противника в радио, инфракрасном, акустическом и других диапазонах волн. По разным данным, уровень эквивалентного изотропного рассеяния (ЭПР) составляет от 0,1 до 1 кв.м.

Между тем западные критики поставили под сомнение возможность Су-57 быть незаметным для современных средство ПВО. На одном из форумов по этому вопросу высказался специалист в области авиации Абхируп Сенгупта. По его словам, эффективная площадь рассеяния (ЭПР) Су-57 не идет ни в какое сравнение с F-22 Raptor или F-35 Lightning II компании Lockheed Martin.

Также самолет подвергался критике из-за отсутствия S-образных воздухозаборников, которые значительно увеличивают ЭПР. Но разработчики "Сухого" не стали пренебрегать S-каналом, а заэкранировали лопатки турбины коаксиальным радарным блокиратором, подобным тому, что установлен на F-117.

Недавно Объединенная авиационная корпорация (ОАК) сообщила, что Су-57 получил новые двигатели АЛ-51Ф1. Это стало важным фактором в плане того, что Су-57 фактически не стал истребителем 5-го поколения.

Дело в том, что данные двигатели не позволяли машине осуществлять полет на сверхзвуковой крейсерской скорости без форсажа, что является одной из отличительных возможностей машин 5-го поколения. Теперь же появился АЛ-51Ф1, который стал, по мнению некоторых экспертов, революционным.

Суммируя вышесказанное можно предположить, что несмотря на недостатки российского самолета, командование ВКС РФ, судя по всему, намерено продолжать испытывать Су-57 в боевых сценариях российско-украинской войны. Применение новейших ракет воздушного базирования в связке с этой машиной поставит новые задачи перед украинскими средствами ПВО, которые не раз доказали свою эффективность в борьбе с авиацией противника.