Мужчина хотел избежать мобилизации из-за жены в Польше: что решил суд

ВВК признала гражданина годным к службе в армии. Сперва он хотел получить отсрочку, а затем уклонился от мобилизации из-за ребенка, которого, по его словам, воспитывал сам.

В Сумах мужчина попытался избежать мобилизации, заявив, что его жена работает в Польше, а сам он воспитывает малолетнего ребенка. Об этом говорится вприговоре Ковпаковского районного суда Сум.

Сообщается, что еще пятого июня 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе в армии. Затем 7 июня в помещении ТЦК он получил так называемую "боевую" повестку, чтобы отправиться на службу по мобилизации. Однако мужчина не явился в назначенный день в ТЦК.

Во время судебного заседания мужчина заявил, что жаловался на состояние здоровья, однако его признали годным и вручили повестку. Он хотел отсрочить дату призыва, так как его супруга была за границей, а он сам воспитывал ребенка. В ТЦК с этим согласились.

Отмечается, что позже гражданин хотел получить отсрочку от армии. Мужчина посчитал, что его нельзя мобилизовать, потому что он ранее не служил в армии и у него нет боевого опыта.

"Обращался в суд с заявлением об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, однако в сентябре 2023 года ему было отказано в удовлетворении заявления", — сказано в судебных материалах.

Также мужчина сказал, что его супруга и дальше работает в Польше. Он раскаивается, однако в армию идти не хочет.

"Суд не может признать искреннее раскаяние обвиняемого обстоятельством, смягчающим наказание, поскольку в судебном заседании он пояснил в ТЦК он больше не обращался и не намерен проходить военную службу, то есть не принял и не намерен принимать какие-либо меры по минимизации последствий совершенного им уголовного преступления", — говорится в материалах суда.

Сообщается, что суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Он был взят под стражу прямо в зале заседания.

Ранее Фокус напомнил о правилах мобилизации и рассказал, кого из мужчин в первую очередь отправят на фронт. В Верховной Раде продолжаются дискуссии касаемо предложенного Кабмином законопроекта №10449, а пока что мобилизационные процессы происходят по нынешнему законодательству.

Также сообщалось, что в Раде выступили против электронных повесток. По словам секретаря Комитета по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, регистрация в электронном кабинете должна быть правом, а не обязанностью. Также вручение повесток по интернету возможно лишь в том случае, если военнообязанный сам выбрал такой путь коммуникации с ТЦК и СП.