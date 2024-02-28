"Битвы выигрывает логистика": эксперт о необходимости урезать цепи поставок РФ в Крым и на восток

На востоке Украины есть непрерывная линия поставок, к которой российская армия может получить доступ с любой стороны. В Крыму ситуация более ограничена.

Когда речь идет о деоккупации Крыма и других оккупированных территорий Украины, необходимо не только разрушать военный потенциал РФ, но и перерезать логистические маршруты. В Крыму это сделать легче. Об этом Фокусу для статьи "Битва за Крым — где слабые места России и какое оружие нужно Украине" сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Американский военачальник Джон Першинг когда-то сказал, что битвы выигрывает логистика. Посмотрите логистические цепочки через Крым, и какой сетью логистической связан Донбасс с Россией, есть разница, — объясняет он. — Еще со времен Советского союза, так уж сложилось, Украина имела разветвленную систему связей с Россией на востоке, с промышленными регионами, Донбассом. Там бесчисленное количество дорог и дорожек, которые связывают, как кровеносными сосудами, оккупированные территории с территорией противника. Перемещение войск, сил, резервов, тылов осуществлять можно диверсифицировано множеством вариантов маршрутов, их невозможно перерезать все".

Речь идет о том, что на востоке Украины есть непрерывная линия поставок, к которой российская армия может получить доступ с любой стороны.

В Крыму ситуация иная, более ограниченная.

"Крым — полуостров. Для него важны: керченский мост, десантные корабли, авиация, керченская паромная переправа. Это те логистические цепочки, которыми пользуется Россия в Крыму, и их очень легко обрубить. Очевидно на этом основываются прогнозы генерала Буданова, — добавляет Лакийчук, — Так называемый Керченский мост имеет важную роль в обеспечении всей южной группировки противника. Есть также еще сухопутный коридор от Таганрога до Мариуполя, но он имеет ограниченные возможности. К тому же надо понимать, что эта линия коммуникации пролегает через прифронтовую зону. Когда по одной дороге ездят и танки и фуры — понятно, кто хозяин. То есть основной маршрут — все-таки через мост".

Как известно, в прошлом году украинские военные начальники, в частности, и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, прогнозировали выход украинских войск на административные границы Крыма и освобождение полуострова уже летом 2023-го.

В интервью французскому изданию Liberation Кирилл Буданов сказал, что временно оккупированный Донбасс будет труднее вернуть, чем Крым.

15 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Российская Федерация якобы никогда не оставит Донбасс и Крым.