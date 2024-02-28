Жертвы каждый день: Бельгия даст €200 млн на чешскую инициативу по снарядам Украине

В следующие недели в Украину, как заявил бельгийский премьер Александр де Кроо, поступит больше боеприпасов.

Для финансирования инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы, которую объявила Чехия, Бельгия предоставит 200 миллионов евро. Об этом сообщил бельгийский премьер Александр де Кроо в сервисе микробогов Х.

Руководитель правительства отметил, что президент Украины Владимир Зеленский просил больше боеприпасов, чтобы отразить наступление российских оккупантов. Александр де Кроо заявил, что Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро. В ближайшие недели в наше государство поступит больше боеприпасов.

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, которые Украина приносит ежедневно", — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей заметке поблагодарил Бельгию за решение. Он отметил, что наше государство ценит помощь для защиты свободы в Украине и всей нашей Европе.

Снаряды от Чехии для Украины

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Он рассказал, что ему известно, откуда можно поставлять снаряды для артиллерийских установок, которые помогут Украине на поле боя в борьбе с российскими оккупантами. На поле боя их удастся поставлять в короткие сроки, если соответствующее финансирование найдут партнеры в США, Германии, Швеции и других странах.

Отдельно президент Чехии заявил, что ситуация в Украине является сложной и за последний год значительно изменилась не в лучшую сторону. В то же время РФ также усилила производство.

Напомним, 27 февраля стало известно, что КНДР ускорила поставки снарядов в РФ. По данным министерства обороны Южной Кореи, в обмен на поставки оружия в Россию Пхеньян, похоже, получает продовольствие и другие необходимые вещи, а также сырье и части, которые используются в производстве оружия.