F-35 в качестве самолета ДРЛО: в США начали испытания БПЛА в рамках программы PC-C4

Сенсоры стелс-истребителя могут собирать и передавать информацию ударному беспилотнику, который будет выполнять боевую задачу вместо самолета. Таким образом F-35 может в нужный момент заменить E-3 Sentries AWAC.

Американские специалисты приступили к новым тестовым испытаниям своего самолета F-35 Lightning II вместе с беспилотниками в рамках программы Project Convergence Capstone 4 (PC-C4). Основной целью этих испытаний — изучение сенсоров F-35 в альтернативном варианте использования, а именно, в режиме дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом 28 февраля сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Суть идеи заключается в том, чтобы использовать сенсоры стелс-истребителя, которые будут передавать информацию о местонахождении наземной цели беспилотному летательному аппарату. Таким образом, наземная цель становится целью беспилотника, направляемого данными с F-35.

"Этот уникальный подход позволяет F-35 оставаться вне зоны боевых действий, сохраняя свои ценные услуги, и вместо этого использовать экономичный, но эффективный беспилотник-камикадзе", — отметили обозреватели.

Революционный подход

Успешная реализация программы PC-C4 может произвести революцию в будущих военных начинаниях вооруженных сил как США, так и Великобритании, так как F-35 состоит на вооружении этих стран уже давно.

И хотя обе страны используют самолеты E-3 Sentries AWAC, которые отлично справляются с тактическими задачами, главным их недостатком является уязвимость в пределах боевых дистанций. В то же время F-35, вероятно, способен эффективно заменить E-3, используя свое бортовое радиолокационное оборудование.

В перспективе программа PC-C4 позволит существенно расширить зону наблюдения, так как на одну миссию можно отправить лишь ограниченное количество E-3, возможно, шесть или семь штук одновременно. А вот флот из 20-30 самолетов F-35 может обеспечить гораздо лучшее покрытие в пределах боевого радиуса действия.

Кроме того, потенциально F-35 в боевом сценарии сможет заменить E-3, в случае потери последнего или выведении его из строя.

Ранее сообщалось, что британские самолеты F-35 планируется обновить до версии Block 4. Модернизированные машины получат новейшие ракеты Meteor и Spear 3.