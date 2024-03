Санкции против РФ работают. Как усилить экономическую затяжку на шее агрессора

Антироссийские санкции работают, они нарушаются, обходятся, но имеют эффект. Поэтому далее в ход должны вторичные ограничения, которые больше послабят РФ.

Санкции больно ударили по российским владельцам яхт. Но они затронули и тех, кто путешествует экономно. В феврале 2022 года московские пассажиры метро толпились за турникетами и искали по карманам мелочь после закрытия доступа к Apple и Google Pay.

Фокус перевел статью Кристин Эйбли о том, как работают санкции против РФ.

Санкции и экспортный контроль, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, были быстрыми и масштабными. Однако с тех пор ключевые детали, произведенные в США, Германии, Франции, Великобритании, Южной Корее и Японии, находили в российских беспилотниках, ракетах, радиостанциях и бронетехнике. Наблюдая за тем, как Россия планомерно уклоняется от ответственности, многие задаются вопросом: работают ли санкции?

Электроника российского танка Т-90М

Результаты санкций против России оказались не столь значительными, как некоторые себе представляли. Но это не значит, что их введение и применение не стоит затраченных усилий. Санкции сократили объем средств, доступных России для ведения войны, оказали давление на российскую внутреннюю экономику, в результате чего продолжение войны становится все более политически невыгодным для президента Владимира Путина, а также помогли предотвратить прямое финансирование нападения Путина на Украину подсанкционными странами. В этом отношении санкции действительно оказались эффективными.

Но можно и нужно делать больше. Усиленный контроль за выполнением существующих санкций повысит их действенность, а новые цели и вторичные санкции могут еще больше повлиять на планы России.

Скромный успех

Эффективность санкций против России, конечно, зависит от того, чего реально ожидали от них добиться. Некоторые из самых радикальных и далеко идущих возможностей, обсуждавшихся во время введения санкций, например, немедленное прекращение войны или свержение Путина, так и остались нереализованными. Тем не менее, санкции на самом деле оказались полезными в плане снижения темпов долгосрочного развития России и ограничения определенных пулов активов, которые в противном случае могли бы быть использованы для финансирования войны. Например, в декабре главный экономист по санкциям Министерства финансов США обратил внимание на снижение российского импорта и экспорта в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а также на сокращение российской экономики в 2022 году. Санкции привели к сокращению доходов России для финансирования военных действий за счет замораживания миллиардов долларов, принадлежащих российскому Центробанку и Фонду национального благосостояния и хранящихся в странах, против которых введены санкции. Хотя российское военное производство продолжается, для его осуществления стране приходится отвлекать ресурсы из других отраслей. В последние месяцы Россия столкнулась со значительной инфляцией, вызванной в том числе дефицитом, связанным с санкциями. Например, газета The Wall Street Journal сообщила о заметном росте цен на яйца в России из-за санкций, нехватки рабочей силы, ослабления рубля и других различных экономических факторов.

В России наблюдается рост цен на яца из-за санкций, нехватка рабочей силы и ослабление рубля

В долгосрочной перспективе санкции также могут повлиять на развитие российской экономики. Хотя в 2023 году российская экономика выросла, директор-распорядитель Международного валютного фонда отметил, что военное производство сыграло огромную роль в этом росте, а также отметил текущие экономические проблемы, с которыми сталкивается Россия из-за нехватки рабочей силы и технологических ограничений. Прямые иностранные инвестиции также резко сократились после вторжения. Это объясняется, по крайней мере частично, наличием санкций, накладывающих ограничения на такие инвестиции в Россию, а также частными инициативами. При таком значительном сокращении иностранных инвестиций представляется вероятным, что долгосрочное экономическое развитие России изменит свою траекторию. Экспортный контроль также может лишить российскую промышленность самых передовых технологий, если аналогичные товары не будут поставляться из Китая, Индии или других стран, не находящихся под санкциями.

Хотя санкции сами по себе не приводят к смене режима и поэтому вряд ли смогут отстранить Путина от власти, внутренняя экономическая ситуация вполне может стать одним из факторов, способных повлиять на решение Путина добиваться урегулирования войны в Украине или вступить в переговоры.

Можно сделать больше

Ограничение цен на сырую нефть российского происхождения недостаточно контролируется, и его можно сделать более эффективным, поскольку в последние месяцы с ним были связаны масштабные злоупотребления и нарушения. В сочетании с запретом на импорт сырой нефти российского происхождения в некоторые из стран, против которых введены санкции, ценовые ограничения запрещают гражданам стран "Большой семерки" оказывать услуги, связанные с морской транспортировкой сырой нефти российского происхождения по цене выше 60 долларов за баррель. Вместо абсолютного запрета на оказание таких услуг, ценовые ограничения были призваны продолжить поставки нефти российского происхождения на мировой рынок, но в то же время сократить доходы, которые Россия могла бы получить от ее продажи. Хотя на первых этапах ограничения цен удалось сократить доходы России от продажи сырой нефти, сырье российского происхождения все чаще продается странам, не входящим в зону действия санкций, как путем прямого нарушения условий ценовых ограничений, так и путем приобретения услуг по транспортировке нефти через страны, не входящие в G7.

Вместо абсолютного запрета на оказание таких услуг, ценовые ограничения были призваны продолжить поставки нефти российского происхождения на мировой рынок, но в то же время сократить доходы, которые Россия могла бы получить от ее продажи Фото: ТАСС

На данном этапе ценовые ограничения следует не отменять, а совершенствовать. Меры, которые повысят эффективность ценовых ограничений, включают в себя усиление контроля, а также введение вторичных санкций против сторон, ведущих крупные сделки с российской нефтью. Например, в декабре "Большая семерка" заявила о своей приверженности поддержанию ценовых ограничений путем "введения санкций в отношении тех, кто занимается обманными действиями" и "обновления… правил и положений по мере необходимости". С этой целью Соединенные Штаты объявили о внесении изменений в процесс учета, призванный документировать соблюдение предельного уровня цен. При условии постоянного контроля меры будут способствовать достижению целей ограничения цен.

Существующие санкционные меры также представляют собой правовую основу, которую можно использовать и совершенствовать для повышения эффективности. В частности, скоординированные ответные санкции стимулировали развитие новых санкционных органов Европейского Союза, которые пока что не работают в полную силу. Например, восьмой пакет санкций Европейского Союза позволяет ему применять санкции в отношении лиц, способствующих обходу санкций. Аналогичным образом, одиннадцатый пакет санкций содержит инструмент по борьбе с обходом санкций, который позволяет ЕС ограничивать поставки товаров в третьи страны, которые, вероятно, являются местами осуществления деятельности по обходу санкций, представляя собой перевалочные пункты. ЕС также разрабатывает новые правила, позволяющие криминализировать поведение, нарушающее санкционные запреты, что создаст больший сдерживающий эффект по отношению к существующим санкционным запретам. Новый запрет Европейского Союза на алмазы из России, включенный в двенадцатый пакет санкций, также запрещает импорт ювелирных изделий из алмазов российского происхождения и импорт алмазов российского происхождения даже при их обработке в третьих странах. Параллельные меры, если они будут реализованы в других контекстах (например, в отношении нефтепродуктов), приведут к дальнейшему сокращению российских доходов, поскольку сделают менее привлекательными приобретение сырья российского происхождения для стран, не находящихся под санкциями.

Заключение

Санкции против России необходимо сохранять, усиливать и лучше соблюдать. Вторичные санкции будут играть все более важную роль, заставляя субъектов из стран, не подпадающих под санкции, сокращать или постепенно прекращать поддержку российских военных усилий. Например, президент США Джозеф Байден в декабре объявил о возможности введения вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов, которые способствуют проведению крупных транзакций в поддержку российской военно-промышленной базы. Усиление контроля за соблюдением норм, например, в отношении посреднической деятельности, также повысит эффективность экспортного контроля и поможет предотвратить использование Россией на поле боя товаров из стран, на которые наложены санкции. Сами по себе санкции не могут остановить вторжение или свергнуть деспота. Но они уже внесли и еще внесут реальный и значимый вклад в отношении России.

Об авторе

Кристин Эйбли – доцент кафедры права в New England Law Boston. Автор книги The Russia Sanctions: The Economic Response to Russia’s Invasion of Ukraine.