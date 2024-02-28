КАБы по теплоцентрали: в сети опубликовали кадры попадания по ТЭС в Курахово (видео)

Управляемые авиабомбы ВС РФ ударили по теплостанции, которая зимой обогревала жителей Курахово. Каждая бомба весила 250 кг, свидетельствуют данные прокуратуры.

Российское командование использовало управляемые авиабомбы (КАБы), чтобы обстрелять город Курахово, в направлении которого рвется ВС РФ. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилой квартал. Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Supernova.

На видео можно увидеть двухэтажное сооружение с трубами — в подписи указано, что это Кураховская ТЭС. В правом верхнем углу изображения появляется российская авиабомба, которая врезается в сооружение. В кадр попадает дата и время чрезвычайного происшествия — 22 февраля 2024 года, 10 утра.

На других записях — моменты попадания КАБов по другим объектам в Курахово. В частности, на одной записи видно три столба дыма от удара посреди квартала многоквартирных домов. На второй — взрыв между трубами промышленного предприятия.

Ситуация на Донбассе — детали

Отметим, Курахово — город в Донецкой области, в котором до полномасштабного вторжения РФ проживало около 18 тыс. человек. По состоянию на 28 февраля расстояние от населенного пункта до линии боев — около 20 км. Бои идут на автодороге, которая проходит через Марьинку в направлении Донецка.

Курахово — расстояние до линии фронта Фото: DeepStateMAP

Об ударе 22 февраля, который показали на видео, ранее рассказывали в Донецкой областной прокуратуре. В заметке прокуратуры указано, что враг использовал КАБ-250 (вес бомбы — 250 кг) — соответствующие обломки показали на фото. В результате удара ранены девять человек: две женщины и семь мужчин.

Курахово — обломки КАБ-250 Фото: Донецкая областная прокуратура

В отчете украинского командования по состоянию на вечер 28 февраля указывается, что ВС РФ 20 раз атаковали возле Авдеевки, о Марьинском направлении информация отсутствует. Между тем после отступления из Авдеевки, которое произошло 17 февраля, в сети появилось сообщение военкора, которая рассказала, что с недавних пор под угрозой оказалось Курахово, а также Угледар.

Напоминаем, военный обозреватель сообщил, что в некоторые дни ВС РФ запускало по Авдеевке до сотни управляемых авиабомб. Самолеты, которые запускали КАБы, ВСУ начали сбивать — в частности, 27 февраля враг потерял два бомбардировщика, а несколькими днями ранее — другие семь.

28 февраля россияне применили КАБы для удара по Купянску в Харьковской области. Бомбы ударили по кафе и церкви, погибли два человека.