Такая броня показала себя эффективно: как танкисты ВСУ противостоят дронам РФ (фото)

Оккупанты применяют все больше FPV-дронов, а украинские защитники пытаются усовершенствовать защиту танков, наваривая противодроновые борта и устанавливая системы РЭБ.

Украинские танкисты начали усиливать дополнительную защиту своих боевых машин, чтобы защитить их от ударных дронов врага. Такая защита защищает экипаж танка от обломков, проникновения бронебойных, аккумулятивных и даже осколочных снарядов. О новой защите бронемашин рассказали "Радио Свобода" танкисты 1-й отдельной танковой Северской бригады.

С начала полномасштабного вторжения РФ количество и роль БпЛА на фронте начала значительно возрастать. Беспилотники оккупационной армии РФ представляют большую угрозу, в частности, для украинских танков. Именно поэтому в Северской бригаде работают над дополнительной защитой.

Один из танкистов бригады с позывным "Иисус" с помощью складного метра нарезает резину, чтобы обшить ею свою машину. По его словам, она создаст дополнительную защиту для танка. Такая защита защищает экипаж танка от обломков, проникновения бронебойных снарядов, аккумулятивных и даже осколочных.

"Это борта, которые защищают танк. Поэтому я сейчас буду делать замеры и пойду потом нарезать резину. Оно или застревает, или взрывается до того, как проникнет в танк и повредит его. Поэтому в целом весь круг имеет вот такую небольшую броню. Она на поле боя показала себя эффективной. Если бы была неэффективна — ее бы не ставили", — говорит "Иисус".

Танкист "Иисус"

Другой боец зачищает болгаркой сварочные швы. "Феникс" на военной службе 1,5 года. В мирной жизни был рыболовом-технологом, с такими инструментами научился работать уже на фронте — по роликам на YouTube.

"Да и руки сами к этому тянутся. Пошло само собой... Всему, что сейчас делаю, я научился, придя на контракт в армию. Мне это нравится. Я заинтересован в этих разработках. Учусь каждый день, свои знания и навыки совершенствую. И главное, что экипаж будет защищен, потому что экипаж — это наша семья", — отмечает танкист.

Танкист "Феникс"

Бойцы рассказывают, что оккупанты применяют все больше FPV-дронов, а украинские защитники пытаются усовершенствовать свою защиту от них, поэтому танки понемногу переделывают и делают специальные купола. Также наваривают противодроновые борта и ставят системы РЭБ.

"Танк выезжает, все прячутся. Мы одни из первых, кто выезжает — можем дать пехоте зайти занять позиции", — говорит боец "Росомаха".

Танкист "Росомаха"

Приоритетной целью для экипажа командир танка "Туман" называет танк противника.

"Если не мы — то он нас. И танки были, и пехота была, и блиндажи... По разным целям работали. Когда попадает снаряд и уничтожен противник — это уже положительно. Не важно или танк, или пехота. Главное — уничтожить врага", — сказал командир танка "Туман".

Командир танка "Туман"

Напомним, что в информационном поле 26 февраля появились кадры поражения первого американского танка Abrams M1A1, состоящего на вооружении украинской армии. До недавнего времени эти машины, вероятно, не участвовали в боевых действиях и находились в резерве, но после потери ВСУ Авдеевки их отправили в бой.

Российский БпЛА типа "Упырь" модифицировали — модель оснастили тепловизорами. Кроме этого, дрон имеет возможность менять частоты, чтобы избежать пагубного влияния средств радиоэлектронной борьбы.