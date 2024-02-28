Привлекли молодежь: как в Украине решили проблему российских "кротов", — экс-глава ГУР (видео)

Как сказал Валерий Кондратюк, руководство приняло решение начать формировать новые подразделения, в которые входили молодые люди, не имевшие отношения к СССР и КГБ.

Украина потеряла доверие Запада, когда к власти начали приходить пророссийские политики и назначать пророссийские кадры на руководящие должности в спецслужбах. Об этом в комментарии Radio NV рассказал экс-глава ГУР Минобороны, департамента контрразведки СБУ и Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

По его словам, пришлось решать проблему российских "кротов" ради сотрудничества с Центральным разведывательным управлением США. Он отметил, что это был вызов, который Украине нужно было преодолеть.

"Потому что эти наши "приливы" и "отливы" в украинской политике, когда к власти возвращались пророссийские политики и назначали пророссийские кадры, в частности на руководящие должности в специальных службах, в разведывательных органах, они подрывали доверие Запада. То есть понятно, что любые долговременные операции или развитие отношений в таких условиях — это было бы нанесением вреда собственной системе национальной безопасности", — сказал он.

Кондратюк также отметил, что для выхода из такого положения руководство приняло решение начать формировать новые подразделения, в которые входили молодые люди. Они не имели отношения к Советскому Союзу и к наследию времен КГБ.

По словам экс-главы ГУР, это были молодые люди, которые учились в Академии Службы безопасности Украины. Они решили выпуститься досрочно и получить воинское звание младшего лейтенанта.

"И именно на них была сделана ставка (подготовка, тренировки) для того, чтобы создать основу для доверия и для будущих совместных операций с нашими западными партнерами и службами", — сказал он.

Валерий Кондратюк о борьбе с российским "кротами" (смотреть с 5 минуты 20 секунды)

Напомним, генерал СБУ предположил, откуда РФ узнала про планы контрнаступления ВСУ. Виктор Ягун уверен, что информация о контрнаступлении ВСУ попала в РФ после масштабной утечки информации в США.

Также в ГУР заявили, что решение о дополнительной мобилизации в РФ примут после президентских выборов. Уже сейчас наблюдается тяжелая ситуация на многих направлениях.