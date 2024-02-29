Были специалисты высшего класса: приведет ли уничтожение двух А-50 к кризису летчиков в РФ, — Игнат

По мнению Юрия Игната, профессиональных пилотов в России не так и много. Поэтому оккупантам трудно будет найти им замену.

На борту уничтоженных российских А-50 находились как опытные, так и молодые российские пилоты. Чем больше будет уничтожено ценных российских кадров, тем лучше для Украины. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, у российских А-50 экипаж делится на 2 части. Одна управляет самолетом, другая — занимается обслуживанием обеспечения информации радиолокационной разведки. Также Юрий Игнат отметил, что уже появляются некрологи с оккупантами, которые находились на борту недавно сбитого А-50. Там были как молодые летчики, так и с опытом.

"Также есть опытные летчики — полковники, которые действительно имеют определенный опыт работы на этой технике. Готовится вообще любой пилот или любой специалист такого профиля в течение 5 лет в профильном вузе, ну и плюс опыт, который он приобретает в течение боевой работы. Безусловно, это — специалист серьезного класса", — пояснил Игнат.

По его мнению, таких специалистов в России немного и чем больше будет уничтожено таких уникальных кадров, тем будет лучше для Украины.

Падение А-50 — как упал второй самолет ВС РФ

23 февраля в сети обнародовали кадры падения тогда еще неизвестного воздушного судна. Позже в ГУР Минобороны Украины подтвердили, что благодаря тесному сотрудничеству с Воздушными силами ВСУ Украине удалось выследить и сбить очередной разведывательный самолет РФ А-50. Разведчики опубликовали инфографику, которая показала траекторию движения самолета и то, как менялись параметры полета.

Российские военные заявили, что в уничтожение А-50 случайно попали свои же. Тем временем военные эксперты рассматривают несколько версий: среди них — западный комплекс ПВО Patriot или усовершенствованный комплекс С-200.

14 февраля произошло поражение первого самолета А-50 произошло. Самолет сопровождения — командный пункт Ил-22 — сумел добраться до ближайшего аэропорта.

27 февраля ВС РФ потеряли еще два воздушных судна — ВСУ сбили истребители-бомбардировщики Су-34, которые сбрасывали КАБы на восточном отрезке фронта.