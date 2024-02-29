Мобилизация в Украине: будут ли призывать женщин по новому законопроекту

Обсуждения нового документа про мобилизацию продолжаются и отдельный вопрос состоит в призыве украинок на поле боя. Пока что они могут пройти через это добровольно.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой вскоре якобы могут призывать не только мужчин, но и женщин. В "Униан" поделились, что изменится после принятия нового законопроекта №10449.

Согласно с пунктом 11 статья 1 существующего Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", на воинском учете должны находиться некоторые категории женщин.

Речь в первую очередь идет про тех, кто пригоден к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, а самое главное — закончили учреждения профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Тогда они и подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

Во втором случае, это может произойти, если украинки имеют специальность или профессию, которая является родственной с соответствующей военно-учетной специальностью. Перечень уже был определен Министерством обороны и таких женщин берут на воинский учет по их желанию.

Мобилизация женщин в Украине: что изменится после принятия законопроекта

Авторы материала отметили, что согласно пунктам 11 и 12 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины медики или фармацевты, которые состоят на воинском учете, могут быть призваны на службу. Они должны будут выполнять работы по обеспечению обороны страны во время военного положения. В мирное время их принимают на военную службу в добровольном порядке.

В то же время, украинок, которые находятся на воинском учете, не мобилизуют и они по-прежнему могут отправиться на фронт лишь в том случае, если сами этого захотят. Если речь идет о новом законопроекте, то существенных изменений в нем быть не должно. Будет изменен лишь вышеперечисленный пункт, согласно которому даже в военное время украинки будут отправляться на фронт добровольно.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что снижение призывного возраста в Украине может привести к новому демографическому кризису. В СМИ назвали окопную войну "ужасной перспективой". Сообщается, что мобилизация 20-летних может поставить безопасность Украины под угрозу "через десятилетия".