НАТО дает указания не всем: Финляндия разрешает Украине бить своим оружием по территории РФ

В оборонном комитете парламента Финляндии заявили, что ограничения на применение оружия не установлены. В НАТО подтвердили, что не выступают против поражения военных целей на территории РФ.

Финляндия не ограничивает использование поставленной военной помощи для Украины. Предоставленным страной оружием можно бить по территории РФ. Об этом со ссылкой на парламентский комитет по вопросам обороны и Минобороны сообщили 28 февраля в YLE.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен объяснил, что ограничения на использование оружия в основном устанавливают страны, которые поставляют в Украину дальнобойные системы. В оборонном комитете парламента рассказали, что Финляндия таких ограничений не устанавливала.

Украина имеет право применять поставленное оружие для поражения военных целей на российской территории. Однако, как сообщается, дальность действия полученного от Финляндии вооружения меньше, чем, например, у ракет большой дальности.

Журналисты обратились за комментарием в НАТО. В альянсе объяснили, что возможные указания относительно "границ" использования поставленного в Украину оружия касаются отдельных стран-членов. В целом позиция НАТО заключается в том, что Киев имеет право на самооборону и может наносить удары по военным целям РФ вне границы страны.

В СМИ добавили, что Финляндия публично не объявляла, какое оружие было поставлено в Украину.

Напомним, 26 февраля в Нидерландах объявили выделение 100 миллионов евро на боеприпасы для ВСУ.

Также 26 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинским войскам не хватает боеприпасов. Министр призвал приостановить экспорт оружия из Европы во все страны кроме Украины.